interins

L’STEI Intersindical considera que els canvis anuniats no garanteixen l’estabilitat del personal interí en abús de temporalitat

La ministra de Funció Pública, María Jesús Montero, va anunciar davant el Ple del Congrés dels Diputats que va convalidar el Reial decret llei 14/2021, de mesures per a la reducció de la interinitat en les Administracions Públiques, canvis importants.

Les negociacions entre el Govern i els grups parlamentaris han comportat un acord pel qual el Govern ha assumit el compromís que el RDL serà tramitat com a projecte de llei, i s’hi podran introduir canvis com que les proves del concurs oposició puguin ser no eliminatòries, segons determinin les comunitats autònomes i les entitats locals.

A més, qui dugui deu anys o més en un mateix lloc de l’Administració que no hagi sortit a oferta pública, podrà accedir a la condició de fix –per l’aplicació dels articles 61.6 i 61.7 de l’EBEP– a través d’un concurs de mèrits.

Malgrat això, l’STEI Intersindical creu que la situació continua sense estar resolta. La solució ha de passar necessàriament per l’estabilitat dels empleats públics temporals en situació d’interinitat. Per això, cal que s’estableixi una legislació que reculli la consolidació del personal en abús de temporalitat, d’acord amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els canvis anunciats per la ministra impliquen el desenvolupament com a projecte de llei de la proposta ministerial, durant els mesos de setembre i octubre.

El RDL 14/2021 no només no soluciona el problema sinó que l’agreujarà encara més, ja que sanciona les treballadores i treballadors en abús de temporalitat amb l’acomiadament forçós, si no s’aproven unes oposicions. Aquest personal que durant dècades ha tret endavant els serveis públics rep ara com a recompensa la porta de sortida amb uns acomiadaments a baix cost.

L’STEI Intersindical considera que el Reial decret llei convalidat al Congrés promou la precarització de les plantilles: pretén resoldre la temporalitat amb més temporalitat, penalitza els usuaris dels serveis públics i, per això, és una amenaça per a la qualitat d’aquests serveis. En definitiva, no resol de cap manera la situació del personal actual en abús de temporalitat.