L’ANC denuncia davant l’OSCE els abusos en matèria digital de l’Estat espanyol contra l’independentisme

L’Assemblea Nacional Catalana ha participat els dies 12 i 13 de juliol a la conferència internacional Supplementary Human Dimension Meeting sobre tecnologies digitals i drets humans, organitzada per la Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), per denunciar l’ús de les noves tecnologies per part de les autoritats espanyoles per reprimir el moviment independentista català, unes pràctiques que impliquen una violació de drets humans com la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió i d’associació, i la participació política en fòrums digitals.



En aquest sentit, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, i les secretàries nacionals Bàrbara Roviró i Erika Casajoana, han participat en tres sessions que han tractat qüestions com la recopilació i l’ús de dades personals, la protecció del dret a la llibertat de reunió pacífica a l’era de les noves tecnologies, o la intel·ligència artificial.



Paluzie, en la seva intervenció, ha denunciat les multes desproporcionades imposades contra l’independentisme per les autoritats espanyoles en matèria de protecció de dades: “Els darrers anys, el sistema judicial espanyol ha imposat sancions per valor de 290.000 € a l’Assemblea Nacional Catalana per campanyes dins l’àmbit de la seva activitat com a organització de la societat civil, per presumpta infracció de la Llei de Protecció de Dades”. En aquest sentit, la presidenta de l’Assemblea va remarcar que “l’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’òrgan que en aquest àmbit imposa les multes més elevades a nivell internacional, amb un total de la meitat de les multes imposades globalment durant el primer trimestre de 2021”. Així, Paluzie ha denunciat que, tal com succeeix en altres àrees, “les autoritats espanyoles retorcen i utilitzen la legislació per perseguir l’activitat democràtica, en aquest cas en contra d’organitzacions que defensen el dret d’autodeterminació del poble de Catalunya”.



En el marc de la conferència, la presidenta de l’Assemblea també ha denunciat l’ús per part de les autoritats espanyoles del programari espia conegut com a ‘Pegasus’, propietat de l’empresa israeliana NSO Group, per espiar representants i activistes catalans, així com el fet que el govern espanyol hagi bloquejat qualsevol investigació sobre aquesta qüestió.



Per la seva banda, la secretària nacional de l’Assemblea Erika Casajoana ha denunciat el "creixent nombre d'operacions policials contra representants catalans, com ara la coneguda com a Operació Volkhov, en el marc de la qual les forces de seguretat espanyoles van fer un ús il·legal de sistemes d'espionatge sense ordre judicial, vulnerant els drets fonamentals i la dignitat humana de les persones afectades". A més, Casajoana va afegir que "les autoritats espanyoles, juntament amb les russes i les xineses, són les úniques que han sol·licitat la prohibició d’aplicacions a la plataforma GitHub per raons de "seguretat nacional"”. Es tracta d’aplicacions que, com Tsunami Democràtic, van ser utilitzades per organitzar protestes pacífiques per part del moviment independentista català.



Paluzie, Roviró i Casajoana han denunciat els atacs sistemàtics de les autoritats espanyoles contra el moviment independentista català, amb el tancament de llocs web, l'aprovació de lleis d'emergència dirigides específicament a limitar la coordinació de manifestacions, i la investigació a través de mitjans il·legals com l'espionatge, i han demanat a les autoritats espanyoles que respectin el dret a la participació política dels representants catalans i de la societat civil. També han proposat a experts de l'OSCE que visitin Catalunya per investigar la situació de vulneració de drets sobre el terreny.



L’Assemblea participa regularment en les reunions de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa sobre drets humans, on els seus representants han dut a terme intervencions orals i han presentat declaracions escrites per a denunciar les violacions de drets de les autoritats espanyoles contra el poble de Catalunya (setembre de 2019, novembre de 2019, juny de 2020, abril de 2021).



Accions com aquestes desgasten la imatge exterior de l’Estat espanyol i reforcen el moviment independentista en el front internacional. Per a l’Assemblea és clau que l’acció en el front exterior es complementi i es combini amb l’acció en el front nacional i en el front institucional, les tres potes que han de fer possible la culminació de la independència, d’acord amb el mandat del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre.