Retorn dels exiliats

El Conseller Jordi Turull participarà a l'Hora Solidària a Elna i la Travesa per la Llibertat

El proper divendres a les 18.30h, el conseller Jordi Turull visitarà la Maternitat d'Elna on serà rebut per Nicolas Garcia batlle d'Elna i el senador François Calvet. En aquest indret participarà en l'Hora Soldidària de Catalunya Nord que es fa cada setmana.

A l'endemà, a les 7 del matí, el Conseller sortirà de Portbou per a anar a Arnes. Ho farà per a agrair pel camí els milers de ciutadans que l'han acompanyat durant els 3 anys i mig d'empresonament.

Escriu a twitter: "El 10 de juliol començo un repte. Una Travessa per la Llibertat. A peu en etapes de Portbou fins a Arnes. Va d’agraiment a tants per tant, i de refermar el compromís. Qui hi vulgui participar, serà benvingut. Més info, els pròxims dies #LaTravessa #AmnistiaAra #Indepèndencia"