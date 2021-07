Oposicions

L’STEI Intersindical interposa un recurs d’alçada contra les bases de la convocatòria d’oposicions de bombers del Consell de Mallorca

La secció sindical de l’STEI Intersindical al Consell de Mallorca es queixa de la mala gestió dels recursos humans del Servei de Bombers. Aquesta mala gestió també es reflecteix a les bases de l’oferta pública acumulada als anys 2017, 2018, 2019 i 2021.

A parer del sindicat, les bases vulneren els articles 5.3, 25 i 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes. L’STEI Intersindical desconeix l’informe d’avaluació d’impacte de gènere d’obligada elaboració per part del Consell de Mallorca. Pensa que les proves físiques requerides no estan fetes amb perspectiva de gènere. Tampoc s’inclou la perspectiva de gènere en els temaris dels processos de selecció.

Les normes que regulen els processos selectius d’accés a l’ocupació pública han d’incloure, entre altres mesures, una clàusula que (en cas d’existència d’igualtat de capacitació) s’ha de donar prioritat a les dones en aquells cossos on la seva representació sigui inferior al 40 %, i clàusules d’acció positiva en els casos en què les dones es troben clarament infrarepresentades. Segons l’STEI Intersindical, les dones bomberes necessiten accions positives.

No es valoren –de forma totalment injustificada, arbitrària i contrària als principis de mèrit i capacitat– qualificacions professionals amb vinculació directa i objectiva amb la feina de bomber. Les bases exclouen la valoració com a mèrit de la qualificació professional d’atenció sanitària inicial a múltiples víctimes i catàstrofes i la de transport sanitari. El temari no està actualitzat seguint la normativa vigent i la valoració dels coneixements de llengua catalana és totalment insuficient i no n’incentiva a bastament el coneixement, en contradicció amb els principis i objectius de la legislació lingüística vigent.