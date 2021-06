Finançament

Valencians demanen en el Congrés dels Diputats la condonació del deute del País Valencià

El poble valencià diu basta davant els constants retards en la reforma del sistema de finançament, que el manté de manera indefinida com l'única regió pobra d'Europa que paga a l'estat central com una rica. Quasi el 28% del pressupost valencià – el segon major despesa després de sanitat – es dedica a l'amortització d'un deute contret a causa d'un sistema d'infrafinançament injust, que fa que cada valencià reba 321 euros menys dels rep la mitjana de l'estat espanyol. Aquesta situació insuportable s'assevera en moments de crisis, en els quals es veu com un major agreujant pagar un deute contret per la injustícia del sistema, en comptes d'utilitzar aqueixos recursos en l'increment de personal mèdic (En el qual el territori valencià està per davall de la mitjana espanyola) o en atenció social en una de les comunitats autònomes amb més pobresa. Al seu torn, el dèficit fiscal s'eleva a entre 2000 i 6000 milions d'euros anuals, depenent del mètode d'anàlisi utilitzada.

Per això, l'entitat ciutadana Decidim ha demanat hui en el Congrés dels Diputats que, davant l'immobilisme enfront de la reforma del sistema de finançament, es condone els 50.000 milions d'euros de deute il·legítim perquè el govern valencià puga dedicar els recursos que utilitza en la seua amortització per a polítiques de sanitat, educació i serveis socials. Aquesta demanda coincideix amb l'efectuada pel portaveu de la Crida pel Finançament, Antoni Infante: “Fan falta solucions concretes: Avaluació de la infra inversió rebuda en els últims 121 anys, condonació del deute ilegitima contreta i destinar els actuals recursos per a l'amortització del deute a finançament de la Generalitat”.

La coordinadora de Decidim, Zahia Guidoum, ha declarat al Congrés “Hui, no hem vingut ací a fer el gran al·legat nacionalista, que potser legítimament podia esperar-se d'una entitat com la nostra. Hui hem vingut a generar empatia amb vostés. A explicar, que la realitat del espolio valencià afecta greument a les persones més pobres valencianes, i per tant, de l'estat espanyol. A explicar, que donar suport a una reforma del finançament autonòmic no és buscar privilegis, sinó una qüestió purament de drets socials. Al cap i a la fi, vostés, què farien, amb un 28% més de pressupost?” Ha preguntat als diputats i diputades presents a la sala. “Per això, demanem sense més, que fins que es reforme el sistema autonòmic, la reforma del qual considerem urgent, s'allibere el nostre poble, de la llosa de 50.000 milions d'euros, acumulada, il·legítimament. I així, almenys, poder donar resposta a la gent que més ho necessita.”

A l'acte han assistit representants de PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís, Esquerra Republicana, Demòcrates Valencians i CUP.