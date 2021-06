llibres

Presentació del llibre "Eva Serra. Per la revolució catalana" a Arenys de Mar

L'autor, historiador i diputat de la CUP, Albert Botran, presentarà el llibre en el marc del museu Mollfulleda d'Arenys de Mar, el dijous 17 de juny a les 7 de la tarda.

La CUP d'Arenys de Mar, amb la voluntat de posar llum i context al moment actual que viu l'independentisme, presentarem el llibre d'Albert Botran sobre la historiadora i militant independentista Eva Serra (1942-2018).

L’aplec de 24 textos editats –encapçalat amb una introducció biogràfica i intel·lectual d’Eva Serra a càrrec de Botran– permet recórrer la dilatada trajectòria de recerca de la seva autora.

El bastiment d’un model historiogràfic nacional-popular, al servei de l’alliberament social i polític de les classes subalternes del país és la principal “lliçó” que podem extreure d’una obra que vincula cicles del passat a conflictes del present.

Eva Serra begué de moltes influències, com Narcís Roca i Farreras, Rovira i Virgili, Ferran Soldevila o l'arenyenc Fèlix Cucurull, al qual dedica i fa referència en una part del llibre.

Del vessant polític, Serra té una dilatada militància independentista amb més de cinquanta-sis anys de dedicació, no pas exempta de repressió policial. D'altra banda, i en el mateix sentit del compromís militant, hi ha un aspecte que constitueix una gran aportació del mestratge de l’Eva Serra: mai no estalvià temps per a la formació de la militància de l’esquerra independentista.

L’Eva no era un intel·lectual tradicional, ho era en el sentit del compromís intel·lectual al servei del país i de les classes populars i sempre a prop del batec del temps col·lectiu, així doncs la doble dimensió del treball que la caracteritzà fou el treball de recerca acadèmica i síntesi historiogràfica. En aquest sentit, l'ús i lectura política del capítal intel·lectual acumulat, com les aportacions fetes per Serra, comporta que la conjuntura política present potenciï aquesta relació, si és que volem assolir la ‘revolució catalana’ republicana. I és així que pensem que la presentació del llibre pot posar llum a la foscor del nostre temps.

L'acte, que es farà al pati del Museu de Mineralogia, seguirà totes les recomanacions per la prevenció de la COVID-19: distància i mascareta.

