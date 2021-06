Pili Zabala ha presentat la plataforma B-Egiaz

Pili Zabala, germana de Joxi Zabala, segrestat i assassinat fa 38 anys per guàrdies civils dels Grups Antiterroristes d'Alliberament, ha presentat la plataforma B-Egiaz per reclamar una investigació sobre els GAL. "El Govern (espanyol) podria ser prou intel·ligent per donar passos decisius que li permetin transitar i aconseguir una transformació social perquè delictes tan aberrants no es tornin a succeir", ha assegurat Zabala. A el mateix temps comunicava: "Malauradament, se'ns ha notificat que els fets estan prescrits per a qualsevol responsable no identificat fins aquest moment, i s'arxiven les diligències perquè han transcorregut més de 20 anys", d'aquesta manera feia pública la negativa de la fiscalia de l'Audència Nacional espanyola a investigar el paper de Felipe González en els crims de GAL.

A la roda de premsa en què s'ha fet públic un manifest on es 'demana saber la veritat sobre els GAL' i ha conclòs amb la lectura del manifest i una crida a col·laborar amb la plataforma B-Egiaz, apel·lant a totes aquelles persones que tinguin 'informació rellevant' a aportar-la de manera 'segura i anònima'.

La plataforma arrenca amb el suport d'un centenar de persones procedents del món de la política, la cultura, el periodisme i de les organitzacions socials que han conformat la plataforma independent, sota el nom B-Egiaz, que pretén aclarir 'la veritat sobre els crims d'Estat' duts a terme pels Grups Antiterroristes d'Alliberament (GAL).