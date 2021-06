INDULTS

Mobilitzacions contra la presència de Sánchez a Barcelona

Sota el lema “Retrobament: un projecte de futur per a tot Espanya“, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà una acte al Liceu de Barcelona a les 12h per parlar dels indults i presentarà una estratègia per a Catalunya.

Com a rebuig a l'acte, Poble Lliure i la Forja han convocat una concentració a les 10.00 al monument de Francesc Macià a la plaça de Catalunya i es dirigirà cap al Liceu amb el lema "Clemència no és justícia. Independència! Aturem la farsa del Liceu".

En un comunicat, les dues organitzacions recorden que “les tretze persones que obtindran l’indult no són els primers ni seran els últims presos de l’independentisme fins a assolir la República Catalana”. Denuncien que el govern del PSOE i Unides Podem no hagin aturat la repressió de l’estat i, de la mà de la fiscalia, hagin fet ascendir la xifra de represaliats fins a més de 3.000. “La repressió no ens aturarà! Continuarem lluitant fins a la independència”. Els CDR s'han sumat aquesta convocatòria.

Per la seva banda, la CUP ha organitzat un acte a les Rambles, així com l'ANC. Aquest entitat, ha manifestat que “Amb aquesta mesura de gràcia, el govern espanyol pretén vendre que avança cap a la resolució del conflicte, però en cap cas no és així. Aquest dilluns mostrarà una falsa compassió envers un moviment independentista que continua reprimit i perseguit”,