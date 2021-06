Medi ambient

Les CUP del Camp insisteixen en l’enduriment de la Llei en matèria ambiental, industrial i laboral

Les formacions exposen que avui s’ha conegut que Inspecció del Treball de la Generalitat ha emès fins a set informes contra l’empresa IQOXE per infraccions greus, totes ocorregudes després de l’explosió del passat 14 de gener de 2020. Entre aquestes denúncies, que va presentar CCOO, hi ha la vulneració del dret a vaga, el Pla d’Autoprotecció sense validar, falta de mesures en la seguretat dels treballadors i treballadores, no adoptar la suficient protecció contra la COVID-19, o deficiències en els programes de formació dels treballadors.

Les cupaires apunten que el Departament de Treball de la Generalitat ja ha sancionat alguns d’aquests casos amb el màxim estipulat de 6000€, “un quantitat totalment insuficient que permet a les empreses seguir infringint la normativa a baix cost”. És per aquest motiu que les CUP del Camp insisteixen en l’enduriment de la Llei en matèria de seguretat industrial, ambiental i laboral, així com garantir que hi hagin inspeccions i que les sancions siguin més dures. Les anticapitalistes recorden que just després de l’accident van presentar als respectius ajuntaments una moció que ja apuntava acords en aquest sentit, com és el requeriment a les empreses del Complex Petroquímic, de manera trimestral, la relació i el detall dels diferents expedients sancionadors en matèria ambiental, laboral i de seguretat que se’ls hagin interposat, a fi de poder desenvolupar una correcta fiscalització de les mateixes, acord que, més d’un any després, no s’ha complert.

La diputada de la CUP, Laia Estrada, recorda que part de les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica que es va fer al Parlament ja anaven en la direcció de l’enduriment de la legislació i senyala que “aquesta legislatura s’han de poder implementar”. Estrada explica que “no pot ser que la qüestió de la seguretat en el Complex Petroquímic segueixi sent un tema menor, sinó que ha de ser una prioritat, juntament amb el plantejament d’un nou model de desenvolupament econòmic al Camp”.