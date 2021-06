Lluita institucional

La CUP presidirà la comissió de Cultura i la d?Acció Climàtica al Parlament

Els diputats de la CUP-NCG Dolors Sabater i Dani Cornellà presidiran respectivament les comissions de Cultura i d’Acció Climàtica al Parlament de Catalunya, durant aquesta catorzena legislatura. Els diputats Carles Riera i Eulàlia Reguant, ocuparan les vicepresidències de la comissió d’Educació i d’Economia.

Els anticapitalistes han anunciat quines seran les seves prioritats polítiques al capdavant de les comissions que presideixen. Així, a la comissió de Cultura es vol treballar per transformar radicalment el model actual, marcat per polítiques públiques mancades de planificació estratègica, i convertir la cultura i la democratització cultural en una prioritat política, amb perspectiva de Països Catalans i amb l’objectiu de revertir la gran precarietat laboral i vulnerabilitat del sector cultural. D’altra banda, consideren imprescindible reactivar els consensos i les mesures per assegurar l’accessibilitat a la llengua catalana sense exclusions, reforçant el seu caràcter d’eina d’acollida i de cohesió social i combatre la persecució política de l’ús de la llengua.

A la comissió d’Acció Climàtica, la formació posarà el focus en el desenvolupament de la llei de canvi climàtic 16/2017 i en la redacció i aprovació de la llei de transició energètica.