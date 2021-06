Lluita institucional

La CUP Tarragona entra al govern municipal assumint les regidories d’Habitatge, Medi Ambient, Cultura, Festes, Joventut i Cooperació

L’Assemblea Local de la CUP ha votat a favor de l’ampliació del govern de Ricomà. Amb l’entrada d’Eva Miguel i Inés Solé a l’equip de govern, Tarragona passa a ser la ciutat més gran on la CUP és al govern municipal i aquesta és una passa important com a formació municipalista que som. Després de 12 anys de desgovern del PSC, tenim clar que la ciutat no necessita que les coses es facin millor, sinó radicalment diferents.

Porten dos anys treballant, fiscalitzant els acords i incidint des de fora; i ara ens queden dos anys per poder desplegar el programa que hem estat impulsant des de fora, des de dins. La CUP sempre hem dit que per davant de tot hi el programa i és en base aquest que hem treballat els acords de governabilitat durant aquests dos anys. És per això que per nosaltres era molt important tancar l’entrada al govern municipal en base un l’acord programàtic, i celebrem que així hagi estat.

Aquest no és un acord de mínims, sinó que explora els límits de les institucions municipals en matèries que considerem centrals per garantir una vida digna, com és un pla de xoc d’habitatge i polítiques en clau de gènere, impostos sobre qui més té o la lluita contra la pobresa. A més, en l’esfera municipal pretén canviar la lògica especulativa de l’antic POUM per una més sostenible, acabant amb plans com el de la Budellera o Mas d’en Sorder; l’estudi de la qualitat de l’aire i l’aposta per la mobilitat sostenible i transició energètica; l’increment de partides vinculades a la participació directa; i pel que fa a la gestió de residus, l’inici de programes pilots per la recollida porta a porta.

Les àrees que assumiran les dues conselleres de la CUP responen al treball realitzat des de fora durant aquests dos anys. Per una banda, la portaveu del Grup Municipal, Eva Miguel, portarà les regidories d’Habitatge i Media Ambient, un pas lògic després d’haver impulsat acords de governabilitat i pressupostos molt importants en aquestes dues àrees. D’altra banda, la consellera Inés Solé portarà les regidories de Cultura, Festes, Joventut i Cooperació. Solé està molt vinculada al teixit cultural i social de la ciutat i ha dedicat, fins fa poc, la seva vida professional a l’àmbit de la cooperació internacional i de la transformació social.