covid-19

L'ASM insta el Govern a cobrar l'hotel Covid als estudiants del macrorebrot

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca insta el Govern balear a cobrar els 100.000 euros de l'hotel Covid als estudiants peninsulars implicats en el macrorebrot. És indignant i intolerable que els ciutadans de les Balears hàgim de pagar les conseqüències del comportament incívic i irresponsable de les persones que han provocat el rebrot, i que han perjudicat la imatge de Mallorca després de tots els esforços econòmics i sanitaris que hem fet per controlar la pandèmia.

Ens demanam també com és que les forces de seguretat no van exigir el certificat sanitari als passatgers que arribaren al port de Palma des de València, i exigim el reforç del control tant a les arribades com a les zones turístiques.Condemnam així mateix el partit d'extrema dreta espanyolista 'Vox', que ens aplica allò de "banyuts i pagar el beure" i ha tingut la barra de posar-se de part dels incívics i de fer costat a l'advocada andalusa que ha denunciat Salut per la vigilància als estudiants aïllats. Però per qui ens ha pres el sr. Jorge Campos Asensi!Una vegada més, constatam que per a Mallorca és imprescindible un Estat propi i una policia pròpia que ens permetin regular la circulació de persones, així com disposar dels fons necessaris per vaccinar la ciutadania, que continua a la cua de la protecció contra el virus per l'"ordeno y mando" de Madrid.