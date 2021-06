Complicitats

Jornada per la Diversitat i la Convivència a Pardinyes

Pardinyes per la dignitat durà a terme una Jornada per la Diversitat i per la Convivència. Una jornada que pretén reivindicar els valors universals de la convivència i la diversitat i que són contraris a tota forma de discriminació contra cap col·lectiu sota cap circumstància.

La Jornada comptarà amb la col·laboració de diferents entitats tant del mateix barri com de la resta de la ciutat com són Arrels, Càritas, Coordinador d’ONG, Escola Popular de Balàfia, FOCCS, Fruita amb Justícia Social, Grup de Dones de Lleida, La Cristaleria, Ndiatiguia, Oxfam-Intermón, La Baula, Lleida pels Refugiats.

Durant la diada es duran a terme diferents activitats entre les quals una mostra d’entitats, música en directe, exhibició de boxa sense contacte i una taula rodona i debat sobre diferents experiències del fet migratori i les condicions de vida de les persones migrants i en situació de sense llar.