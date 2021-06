Ni presos ni exiliats

Empastifen de pintura la seu de la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya contra la repressió

Desenes de persones s'han concentrar aquest vespre davant de la seu de la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya (FSJC) sota una pancarta que es podia llegir "Els indults no ens faran lliures" i uns cartells per recordar que hi ha més de tres mil presones perseguides per l'aparell de l'Estat espanyol per la seva lluita independentista.

Mentre empastifaven de pìntura la façana de la seu, anaven llegint cada d'un de represaliats i repartien un fulls volants, sota la signatura de Desobediència Civi de Catalunya.

El Full encapçalat amb el títol "Som més de 3.000", comença dient que els indults s'obliden i deixa de banda les més de 3000 persones reperesaliades. També denuncia l'actuació de la fiscalia i finalitza tot dient que "Només la independència es farà més lliures"

Som + 3000 persones represaliades per exercir els nostres Drets Fonamentals. Avui rehivindiquem tothom encausat pel procés davant la fiscalia!

Alliberem-nos de la injustícia! pic.twitter.com/ekBmefhvto — Desobediència Civil Catalunya (@desobedcivil) June 29, 2021