Els drets humans no es negocien, es conquereixen

Aquest any tornem a manifestar-nos pels drets i les llibertats dels col·lectius LGTBI i totes les dissidents de la norma.

Podríem fer un manifest triomfalista, recordar que ara en la majoria de països, no en tots, ens perdonen la vida, que en alguns ens deixen reconèixer legalment les nostres parelles, que també en alguns podem adoptar i en definitiva que es reconeguin les nostres famílies, fins i tot podem recordar que en aquest estat ja no ens porten a camps de “reeducació” per curar-nos.

No serà aquest el manifest de les entitats LGTBI de Girona.

Encara que de mil formes diferents, les activitats del 28J, no són la commemoració de cap festa, són la memòria de la revolta d’STONEWAL, moment en què els col·lectius LGTBI van fer front a la repressió policial a New York, encapçalats per les persones trans i racialitzades. La lluita d’aquestes valentes va donar pas al moviment modern LGTBI, però pel camí, moltes vegades se les ha invisibilitzat.

Aquest any tenim una reivindicació clara, la llei trans estatal. Una llei que volem integral, que reconegui l’autodeterminació de gènere, que defensi i reconegui la infància trans, que no oblidi les persones trans migrades i que no invisibilitzi les persones no binàries.

No pot haver-hi més excusa, les persones trans han estat sempre les persones visibles dels col·lectius, i les que sempre han encapçalat les revoltes. Ara més que mai cal exigir que els drets trans són drets humans.

Però aquest any també volem aixecar la veu contra la xacra de l’LGTBI-fòbia.

L'Observatori Contra l’LGTBI-fòbia acaba de presentar la seva memòria de 2020. Les incidències per agressions a persones LGTBI van créixer un 18% l’any passat, des del 2014 han crescut les denúncies un 276%. Des del 2 d’octubre del 2014 ha hagut registrades 880 incidències LGTBI-fòbiques Aquestes xifres son insuportables per a una democràcia que es venti de plural.

Hongria, un estat de l’UE, ha aprovat una nova llei LGTBI-fòbica per impedir la visibilitat dels col·lectius.

L’UEFA prohibeix que l’arc de sant Martí il·lumini l’estadi de Munic, alineant-se amb el govern hongarès

En l’estat espanyol en algunes comunitats on els governs autonòmics depenen del partit feixista es vol derogar lleis LGTBI i posar obstacles a que la informació sobre diversitat sexual i de genere arribi als centres educatius.

Aquest repunt d'agressions i accions segurament te més d’una causa temporal, però la seva arrel profunda és la LGTBI-fòbia del sistema cisheteropatriarcal. La negativa a acceptar la pluralitat humana

També volem assenyalar clarament a tots els partits i associacions vinculades amb les idees feixistes que banalitzen les agressions quant no les justifiquen descaradament

Des d'aquí volem cridar ben fort que no farem cap pas enrere, que davant de la retallada de drets ens trobaran sempre al davant, i que ni el feixisme, ni l’LGTBI-fòbia ens tornaran als armaris, estem decidides a defensar els nostres drets i llibertats: Estima com vulguis

Manifest unitari que en commemoració de la diada per l'alliberament LGTBI, les entitats de Girona, GLG, FAGC, Girona Orgullosa i CU28J llegirem en l'acte organitzat a la plaça U d'octubre de Girona