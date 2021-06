moviment veïnal

El Turó de la Peira es queda sense Casal de la gent gran i sense perspectives per al nou equipament

L'Associació de Veïnes i Veïns del Turó de la Peira ha demanat a l'alcaldessa Ada Colau i a l’Ajuntament de Barcelona que ens escoltin i atenguin, i intervinguin per tal de resoldre aquesta situació quan abans millor, prioritzant el benefici social dels afectats.

Des de l’AV fa ja molts anys que es reclamen la necessitat urgent de la construcció de l’equipament que hi ha previst a l'anomenada ‘Illa Q’, a la parcel·la que queda lliure des del carrer de Besiberri, d’ençà que l’Ajuntament va construir i fer entrega de 100 habitatges de protecció oficial l’any 2018, oblidant-se d’aixecar l’equipament que ha de dotar al barri d’una oficina de Serveis Socials, un Casal de Gent Gran i una sala polivalent.

Després que durant el mandat de la regidora Janet Sanz no haguéssim obtingut cap avenç en la projecció d’aquest equipament, amb l’actual mandat del regidor Xavier Marcé semblava que avançàvem quan es va iniciar i concloure el concurs d’idees per al projecte, un concurs que s'inicià al setembre de 2019 i finalitzà al febrer de 2020, amb previsió de dotar-lo del pressupost necessari per construir-lo. Però la pandèmia de la Covid va trastocar el plans de l’Ajuntament.

Al mateix temps, el Casal de Gent Gran continuava realitzant de manera precària les seves activitats a l’equipament situat al carrer del Doctor Pi i Molist, un equipament que des de fa molts anys pateix problemes estructurals i afectacions greus d’humitats, uns problemes que les últimes dècades es resolien regularment amb actuacions petites, però que amb els anys cada cop eren més greus.

Durant el tancament de l’equipament durant la pandèmia els problemes es van agreujar de tal forma que l’Ajuntament ha pres la decisió de tancar l’equipament per considerar-lo insalubre, i no es tornarà a obrir fins que es realitzin les actuacions necessàries per resoldre els problemes que afecten a l’edifici. Unes actuacions que es podrien haver realitzat durant el tancament i que ara, sense data prevista d’inici d'obres, provocarà que moltes veïnes i veïns usuaris del Casal de Gent Gran es quedin sense aquest equipament durant molt de temps.

A l'AV eñs hoi preocupa molt la situació a la qual es veuen abocades bona part de les nostres àvies i avis per culpa de la deixadesa de l’Ajuntament. Si s'hagués prioritzat la construcció de l’equipament de la ‘Illa Q’ a l’anterior mandat, la gent gran del barri hauria pogut afrontar la pandèmia amb el nou Casal, i per tant, no haurien de patir el tancament d’aquest equipament. No podem tolerar que la manca d'inversió social perjudiqui el veïnat privant-lo de dos serveis públics tan fonamentals per al nostre barri com són el Serveis Socials i el Casal de Gent Gran.