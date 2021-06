Lluita Institucional

El Grup Municipal de la CUP rendeixcomptes amb la població tarragonina

La formació organitza una Assemblea oberta a tots els tarragonins i tarragonines per tal de rendir comptes després de dos anys de mandat a l’Ajuntament de Tarragona. En l’acte hi participaran la portaveu del Grup Municipal, Eva Miguel, i la diputada i ex-regidora Laia Estrada. En aquest sentit, la consellera Inés Solé no hi podrà assistir perquè estarà presidint un acte com a regidora de Cultura.

Les cupaires explicaran la feina feta durant aquest dos anys des de l’oposició i la recent ampliació del govern municipal. Per acabar, hi haurà un torn obert de preguntes i impressions per part del públic assistent.

L’Assemblea Oberta tindrà lloc demà, 29 de juny, a les 19h al Jardí del Teatre Metropol (entrada per Armanyà) amb places limitades, donades les circumstàncies de pandèmia.