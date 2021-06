Interins

Educació no permet que un docent interí de baixa faci la presa de possessió del seu lloc de feina

L’STEI Intersindical ha denunciat la discriminació que pateix el personal docent interí que, en data d’1 de setembre, es troba de baixa i la Conselleria d’Educació no li deixa fer la presa de possessió de la plaça adjudicada en el tràmit de l’estiu fins que està d’alta. Hi ha casos especialment greus, com la recuperació d’una quimioteràpia o altres situacions, que poden impedir que la persona afectada pugui tenir feina durant quasi tot el curs. Cal tenir present que la resta d’interins dels altres sectors no tenen aquest tall entre el seu cessament i la nova alta.

Això suposa que la persona interina no pot ser contractada per l’Administració, amb tots els perjudicis pel que fa a retribucions, cotització a la Seguretat Social i experiència docent en el barem de mèrits; amb l’afegit que la majoria de places són per a tot el curs escolar.

Hi ha el cas d’una sentència dictada per la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, de dia 1 d’abril de 2019, que ha generat un important precedent per als funcionaris interins de baixa en data de 31 d’agost i que no poden anar al centre a fer la presa de possessió de la nova plaça assignada. La demanda es referia a una funcionària interina que havia estat hospitalitzada a final del mes d’agost i, que de cap manera, podia anar al centre a prendre possessió.

Es va estimar el seu recurs en considerar que “el requisit de la presa de possessió no pot ser un obstacle per al reconeixement dels drets que assisteixen als funcionaris docents quan es troba degudament justificada l’existència d’una causa de força major (una malaltia, en aquest cas) que de manera efectiva els impedeixi acudir al centre a formalitzar de manera presencial l’acte”.

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació que acabi amb aquest greuge que pateix el professorat interí i no penalitzi amb la seva expulsió del mercat de treball les persones que, contra la seva voluntat, estan de baixa quan han de fer la seva presa de possessió. En el cas del Covid-19, les persones sensibles poden fer la presa de possessió de manera telemàtica sense cap perjudici salarial, de cotització i d'antiguitat, i segueixen de baixa amb totes les garanties.