Lluita institucional

CUP: "El Teatre Tarragona només és la punta de l’iceberg de la situació dels teatres de la ciutat"

La formació serà present aquesta tarda a una concentració al costat del teatre amb el veïnat del barri en mostra de protesta

L’anunci del tancament del Teatre Tarragona per risc de despreniment a la zona del vestíbul, per a la CUP "és una qüestió més en el cúmul de deficiències en els teatres d’aquesta ciutat que portem arrossegant des de fa molts anys".

Segons la formació, "només el Teatre Tarragona suma una gran quantitat despropòsits, tant en el projecte de l’edifici, el material utilitzat, les afectacions en els edificis veïns, les condicions laborals de les treballadores subcontractades i el demostrat perill que aquest suposa. Recordem que fa només dos anys es va desprendre part del sostre de l’amfiteatre i l’aleshores govern del PSC va assegurar que l’edifici no tenia més afectacions. El temps, però, ha demostrat que el Teatre Tarragona, que va acabar costant 11M€, pugui acabar sent una Gran Runa moderna de la ciutat. Amb tot, celebrem que el Govern de Ricomà hagi decidit tancar provisionalment l’edifici i l’encoratgem a depurar les responsabilitats corresponents a l’empresa constructora i al responsable de l’obra".

La CUP recorda que la problemàtica dels teatres en aquesta ciutat no es limita únicament al Teatre Tarragona. Les condicions del teatre Metropol deixen molt a desitjar, tant a nivell estructural de l’edifici com a nivell de programació municipal. Hi ha una situació similar als teatres de Sant Salvador, Torreforta, Bonavista o Sant Pere i Sant Pau. Aquests, compten amb espai però, en molts casos, no amb la infraestructura tècnica bàsica, com per exemple equips de so; així, cada cop que s’hi ha de celebrar algun acte es veuen obligats a llogar el material. Finalment, hi ha el cas concret del teatre de Bonavista, que porta tancat dos anys.

Malgrat hi ha hagut el confinament pel mig, període en que s’hagués pogut aprofitar fer les actuacions necessàries per poder-lo adequar, és totalment incomprensible que a dia d’avui aquest teatre no pugui estar obert. Justament aquesta tarda els veïns i veïnes del barri faran una concentració al costat del teatre en mostra de protesta, on la CUP serà present.