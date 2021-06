Repressió

Benet Salellas defensarà l’activista Lluís Pastrana, investigat per injúries als Mossos

La jutgessa Milagros Nieto Nieto investiga l’activista Lluís Pastrana, denunciat pel Cos de Mossos d’Esquadra, per un presumpte delicte d’injúries al Cos de Mossos. L’advocat Benet Salellas, de l’equip de defensa de Jordi Cuixart, es farà càrrec de la defensa en la vista que tindrà lloc el proper dimarts 22 de juny a les 12,30 als Jutjats de Tarragona. Nieto és la mateixa jutgessa que fa unes setmanes decretava la recerca i captura de la Diputada al Parlament de Catalunya Laia Estrada i que poc després deixava sense efecte l’ordre de detenció.

Ja fa temps que Lluís Pastrana, portaveu del col·lectiu “Silenci...rebel·leu-vos”, denuncia les agressions dels Mossos (en diverses ocasions, amb conseqüències tan greus com la pèrdua d’un ull d’alguns ciutadans), així com l’incompliment sistemàtic de l’ordenament jurídic per part de determinats agents del Cos i la repressió injustificada, especialment per part de les brigades BRIMO i ARRO.

Amb l’objectiu d’obrir un debat entorn del que Lluís Pastrana descriu com “criminalitat o delinqüència policial”, i no com un problema de ”model policial”, s’ha reunit en diverses ocasions amb comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra com Josep Maria Estela, cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona; Ramon Franquès, cap dels Mossos a Tarragona; el cap de la BRIMO a Catalunya, Xavier Pastor; David Boneta, actualment a la Direcció operativa del Cos, i fins i tot ha mantingut un parell de converses telefòniques amb el Major Trapero, al qual va requerir una reunió urgent per poder parlar del que Pastrana qualifica “d’actuacions inadmissibles i al marge de la llei” per part dels Mossos.

Lluny de reconèixer cap de les queixes de Pastrana, la resposta ha estat una denúncia per injúries com a conseqüència d’uns cartells penjats a una balconada del carrer d’en Mediona de Tarragona, on es recrimina l’actuació de determinats Mossos d’Esquadra. El cartell de la balconada els tracta d’escòria (el pitjor del pitjor) i es demana la seva expulsió per l’actuació en el Cas del Wubi, fill d’Ester Raventós i Christophe Duclau (ex-Director de FundiPau), un noi a qui van agredir, insultar, humiliar i vexar un grup de Mossos. En un audio gravat es pot sentir com la resposta per part dels Mossos, quan el noi els deia “Por favor, dejadme en paz, soy un humano como vosotros”, va ser la de: “tu humano? Tu eres un mono” “negro de mierda” “hijo de puta” i també la de “soy racista?...No, lo siguiente”.

Lluís Pastrana ha manifestat que està disposat a aprofitar l’ocasió que li brinda el Cos de Mossos d’Esquadra amb aquesta “absurda acusació per injúries”, que només es pot entendre com una represàlia per intentar silenciar les crítiques al Cos, per poder començar, ni que sigui en seu judicial, el debat sobre les males praxis d’alguns Mossos d’Esquadra que, ja sigui per acció o per omissió, infringeixen sistemàticament l’ordenament jurídic, des del propi Codi d‘ètica del Cos, fins a la mateixa CE, passant pels reglaments i la Llei penal.