PÚBLICA I DE QUALITAT

USTEC·STEs(IAC) convoca una concentració davant la UB a la Gran Via de Les Corts Catalanes

USTEC·STEs(IAC) fa una crida a concentrar-se a la Gran Via de les Corts Catalanes, davant de la Universitat de de Barcelona (UB) pel retorn de les nostres condicions labrals, la democràcia als centres educatius i per uan educació pública i de qualitat".

Des de l'inici del present curs estudiantil USTEC·STEs(IAC) ha defensat un retorn a la presencialitat segura, la restitució de totes les condicions laborals retallades en els darrers anys i el retorn de la democràcia als centres. Malauradament, el departament d'Educació ha optat per no escoltar ningú i continuar disfressant la deixadesa i la falta d'inversió pública a través de grans anuncis mediàtics, càrregues de burocràcia inútil i traspàs de totes les responsabilitats als treballadors i treballadores.

Arribat aquest punt, el sindicat considera que l'únic camí continua sent moure's per deixar clar al departament que no afluixarem fins que la inversió sigui la necessària per garantir totes les condicions laborals i la qualitat de l'educació pública, i fins que es deroguin els decrets de plantilles i direcció per revertir la pèrdua de la democràcia als centres educatius que suposa la tria a dit del personal i la desaparició dels debats pedagògics.