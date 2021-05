ensenyament

STEi: "Cal un Protocol Covid per a les oposicions del mes de juny"

L’STEI Intersindical ha sol·licitat la convocatòria d’una Mesa per a tractar algunes qüestions pendents de les oposicions del mes de juny i negociar amb els representants del professorat una mena de Protocol Covid, que pugui resoldre qüestions diverses. Entre d’altres, la manera d’actuar si algun opositor o membre dels tribunals ha de fer quarantena mentre duren les proves. A llocs com el País Valencià, si un aspirant es contagia un cop iniciada la fase d’oposició, té l’opció de fer totes les proves mentre duri el procés durant el mes de juliol.

Ha expressat una vegada més el seu rebuig a l’actual model d’oposicions. Malgrat l’aplicació de l’Acord de 2017 signat entre el ministre Montoro i CCOO, UGT i CSI·F, el nombre d’interins a les Illes Balears no s’ha reduït significament i s’ha demostrat que cal una revisió profunda del Reial Decret 276/2007 d’accés a la funció docent. A això cal afegir-hi la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha acusat l’estat espanyol d’abusar de la contractació en frau de llei de milers d’interins. Cal una solució política, i no jurídica, que consolidi l’estabilitat laboral d’aquest col·lectiu. I aquesta responsabilitat és en mans de l’Administració de l’estat i del poder legislatiu.

L’STEI Intersindical reclama celeritat a les autoritats sanitàries perquè vaccinin tots aquells col·lectius docents que encara no han rebut el vaccí, com les Escoles Oficials d’Idiomes; ja que aquestes persones poden formar part dels tribunals i han de fer la seva tasca amb la seguretat sanitària pertinent, com la resta de personal docent i no docent de les Illes Balears.