En defensa del territori

La Plataforma antiautopista protesta durant la inauguració de la via Llucmajor-Campos

Sota el crits "qui estima Mallorca no la destrueix" membres de la Plataforma antiautopista han realitzat aquest dilluns un acte de protesta durant la inauguració de la via Llucmajor-Campos, on han desplegat una pancarta amb el missatge 'Autopista? Mai!'.

Segons han informat des de la Plataforma, l'objectiu d'aquesta acció era "mostrar que aquesta autopista no resol cap problema de mobilitat" i que "l'única cosa que genera és destrucció del territori".

Els membres de las plataforma han fet coincidir la protesta amb l'acte programat per les autoritats, a les 09.30 hores en la carretera. Així, han rebut amb aquesta acció a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que anava acompanyada dels alcaldes de Campos (Francisca Porquer), Llucmajor (Éric Jareño) i Santanyí (Maria Pons), així com el primer tinent d'alcalde de Ses Salines, Miquel Rigo.

També estaven el coordinador d'Infraestructures, Miquel Ángel Sagrera, i l'equip tècnic encarregat del projecte. Des de la plataforma ecologista han criticat especialment l'absència del conseller de Podemos Iván Sevillano, per tractar-se del titular d'Infraestructures i Mobilitat, en un gest que els activistes consideren un intent de "amagar-se".

Des de la plataforma han explicat que s'ha tractat d'una representació reduïda del col·lectiu, amb unes 16 persones, a causa de l'horari de la inauguració, en dia laborable. Els participants en la protesta exhibien també banderes amb il·lustracions d'arbres representant els arbres que s'han talat per a les obres.

Durant la protesta els manifestants han llegit el comunicat difós al matí per la Plataforma antiautopista. Amb aquest text han afirmat que s'inaugura "l'autopista de la vergonya" i "de les mentides i la falta de transparència".

Així, han acusat el Consell de Mallorca de mentir respecte a les dimensions del projecte, la sinistralitat de la via per a justificar l'ampliació o el finançament de les obres. L'entitat qüestiona que el Consell es refereixi al projecte com a "desdoblament", quan avui mateix es fa patent que es tracta d'una autopista de sis carrils".