Inauguració l’autopista de Llucmajor a Campos en el punt del Centre d’Interpretació del Patrimoni. Quin patrimoni?

El patrimoni destrossat per exemple en aquest lloc concret, al macro enllaç de Son Gabriela d’una amplada de 280m i 5 hectàrees destruïdes que ha suposat la destrucció de la Cova d’en Verdera, que ha afectat a una zona protegida i a l’antic traçat de la via del tren?

Els governants del Consell de Mallorca Inauguren l’autopista de les mentides i falta de transparència, l’autopista de la vergonya per molts dels polítics responsables de la seva construcció que s’amaguen o volen passar pàgina, l’autopista que ha suposat la destrucció del nostre escàs territori, l’autopista mediambientalment i econòmicament insostenible i l’autopista del passat que ens volen vendre com una aposta pel futur.

Tot això per fer el mateix de sempre, continuar amb més cotxes, més urbanitzacions i més turisme, sense canviar res i destinant els diners públics al benefici dels negocis d’un parell. No podem continuar més amb aquest model de mobilitat i creixement que esdevé d’un model econòmic obsolet de tot turisme i construcció.

Avui nosaltres som aquí perquè no volem passar pàgina, volem que no torni passar i que hi hagi responsabilitat i seny amb els diners públics, amb la nostra terra i amb el nostre futur.

1. L’autopista de la mentida perquè des del seu inici ha estat mesclada amb les mentides i la falta de transparència. Vet aquí l’enfilall de mentides

El Govern de Progrés del Consell de Mallorca del 2017 amb en Miquel Ensenyat de MÉS com a president i na Mercedes Garrido del PSOE com a Consellera de Territori i Carreteres, varen dir que havien fet una modificació substancial del projecte de l’autopista presentat del PP i no era cert. El projecte no va anar a una nova exposició pública perquè les “petites” modificacions realitzades no superaven el 5%, condició indispensable per fer una nova exposició pública.

La consellera de mobilitat Mercedes Garrido (actualment Vicepresidenta del Govern de les Illes Balears) a una compareixença pública el novembre del 2018 a la seu del Consell de Mallorca va afirmar que se faria una modificació de 9 metres manco, quan s’ha demostrat de forma clara que era una nova mentida, i sols era 1 metre.

El president del Consell de l’anterior legislatura Miquel Ensenyat en el seu moment , i també l’actual presidenta Catalina Cladera han assegurat que l’ autopista (que inicialment està pressupostada per quasi 30M€, però poden ser més) se pagaria amb diners del Conveni de Carreteres signat amb el Govern Espanyol, quan no ha arribat ni un euro del Conveni de Carreteres des del 2012. Hem pagat amb pressupostos del Consell de Mallorca aquesta autopista enlloc de prioritzar altres necessitats per la gent.

El Govern del Consell de Mallorca ha defensat fer l’autopista per la seva elevada sinistralitat. Una altra mentida més, segons les dades del DGT no era una de les carreteres de major nombre de sinistres i una autopista on s’augmenta substancialment la velocitat, no és la millor manera per reduir-la. La sinistralitat ens preocupa moltíssim, però hi ha altres formes per reduir-la, tal com la reducció de velocitat, la millora de la carretera en els trams més complicats amb carrils 2+1 o vies de servei.

2. L’autopista del deteriorament ambiental, la destrucció del territori i d’un model de creixement insostenible. L’autopista és la mostra més colpidora de l’obsolescència d’un model de mobilitat basat en el cotxe privat.

Els 8 km d’autopista han suposat la destrucció de més de 54 hectàrees de sòl rústic d’una zona agrícola ben conservada del Migjorn de Mallorca. S’han expropiat més de 200 finques agrícoles, s’han arrasat 54 hectàrees de boscos i conreus, s’han destruït més de 2000 peus d’ametllers, figueres i garrovers,

Tot això ha suposat la pèrdua de la capacitat d’eliminació de CO2 que aquest arbrat absorbia. L’impacte de les obres més la capacitat d’absorció perduda i l’increment del trànsit que hi haurà ens permeten estimar un rastre de carboni d’unes 65.000 tones any.

Amb l’autopista han enterrat més de 140.000 mil tones d’escòries de la Incineradora de Son Reus davall l’asfalt amb conseqüències desconegudes per l’entorn .

La construcció de carreteres i ampliació de vies ràpides genera un major ús del cotxe i l’extensió de les urbanitzacions i el turisme massiu, que lluny de resoldre la congestió de tràfic, només l’agreuja , això és el que s’anomena “demanda induïda”, tal com expliciten molts d’estudis de mobilitat.

L’extensió de les autopistes ha fet possible convertir Mallorca en un suburbi de Palma, s’instaura un model de “ciutat difusa”, dispersa pel territori, destructora de l’espai rural, impulsora de l’especulació urbanística i malbaratadora de recursos.

Ara se comprova que el model urbanístic de l’illa és inassumible. I no només ambientalment, és inassumible econòmicament. Amb l’anunci del govern espanyol de la proposta de cobrament d’un peatge per l’ús de les autopistes se comprova que el cost de construcció només és una part del cost d’una via ràpida de gran capacitat. Després de la construcció, que pagam amb els impostos de tots, ve la despesa de manteniment; i aquesta és inassumible.

3. L’autopista de la vergonya per molts de polítics responsables que s’amaguen o volen passar pàgina.

Des de l’inici de la legislatura anterior, el governants del Consell de Mallorca han intentat amagar i minimitzar la construcció de l’autopista. Han negat de forma reiterada que fos una autopista anomenant-la “desdoblament i/o autovia” quan avui mateix se fa palès que es tracta d’una autopista de 6 carrils (3 per banda).- El projecte final de l’autopista no se va aprovar al plenari del CIM, se va aprovar d’amagat a una comissió informativa on no hi va assistir ni el president (MÉS), ni el vicepresident (PODEMOS), ni la Consellera (PSOE), i amb el vot afirmatiu de TOTS els partits, intentant evitar el debat o la participació.

La presidenta del Govern de l’anterior i actual legislatura Francina Armengol no ha volgut MAI una reunió amb la Plataforma Antiautopista i ni tan sols s’ha dignat a contestar-nos.

Avui no seran a la inauguració. El Conseller de Mobilitat del Consell de Mallorca i responsable actual d’aquesta autopista, Ivan Sevillano de PODEMOS que amb el seu vot afirmatiu va avalar aquesta autopista no assistirà a la inauguració, de què s’amaga?; o el coordinador del partit de MÉS amb declaracions poc afortunades com “ha estat una errada i s’ha de passar pàgina”. Aquestes accions i declaracions són un intent d’amagar-se de la seva responsabilitat política.

Mentre els polítics del PP i el PSOE orgullosos d’aquesta autopista aposten per polítiques de mobilitat i creixement urbanístic sense límits.

És una aposta pel present i futur gastar-se aquesta gran quantitat de diners públics en una autopista, destruir el territori escàs de la nostra illa per guanyar 1 minut i 48 segons per arribar més aviat als embussos de l’entrada de Palma, o per seguir amb un model obsolet des de fa més de 30 anys que sols passa per la destrucció de la nostra illa???

Quan el canvi climàtic ja ha arribat, aquestes polítiques no responen al repte que tenim com a societat. No volem més paraules, volem fets!!!!

Comunicat de la Plataforma Antiautopista , 17 de maig de 2021