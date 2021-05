Accident laboral

La Intersindical ha denunciat l’empresa CIDAC per la mort d’un jove treballador

Arran de la mort de Xavi Cayuela Camilo, que va tenir lloc el passat 30 d’abril a l’empresa tèxtil CIDAC de Cornellà de Llobregat, la Intersindical, a través de la seva Unió Territorial del Baix Llobregat i l’Hospitalet, de la Federació d’Indústria de la Intersindical i de l’Eina – l’espai jove de la Intersindical– ha presentat denúncia davant del Departament de Treball per tal d’aclarir els fets que van provocar la mort d’aquest jove treballador de 19 anys.

Marta Molina, coordinadora i portaveu de la Unió Territorial de la Intersindical al Baix Llobregat i l’Hospitalet ha declarat: “exigim aclarir els fets pels quals s’ha produït aquest sinistre i exigim que l’empresa CIDAC afronti totes les responsabilitats, amb les conseqüències legals i penals que es puguin desprendre. Com a sindicat nacional i de classe, no podem permetre que no es prenguin totes les mesures de seguretat possibles en les nostres indústries per assegurar la integritat dels seus treballadors i treballadores”.

Per la seva banda, Ferran Coll, portaveu de l’Eina, l’espai jove de la Intersindical, ha afirmat que “cal aturar d’una vegada per totes l’explotació juvenil que practiquen algunes empreses, que s’aprofiten de les necessitats dels més joves per pagar sous miserables i fer-los treballar en situacions d’absoluta inseguretat”.

A més, la Intersindical s’adhereix a la concentració convocada per familiars i amics d’en Xavi,

conjuntament amb d’altres sindicats i la Plataforma Baix Llobregat, que tindrà lloc el proper dijous 13 de maig a les 16:30h davant les instal·lacions de CIDAC, a la carretera de Sant Joan Despí, 101 de Cornellà de Llobregat.

La Unió Territorial de la Intersindical del Baix Llobregat i l’Hospitalet, la Federació d’Indústria de la Intersindical i l’Eina - l’espai jove de la Intersindical – es posen a disposició de la família i companys i companyes d’en Xavi, i els fa arribar novament el seu condol per la seva pèrdua.