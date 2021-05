Reciclatge

La CUP farà una campanya de divulgació per un model òptim de recollida de la brossa i neteja viària

La CUP carrega contra FCC, UGT i l’equip de govern de l’Ajuntament de Reus com a responsables del “desastrós sistema de recollida de la brossa” a la ciutat i insisteixen en un model de recollida “porta a porta” de manera internalitzada per l’ajuntament. Per això, la Candidatura iniciarà una campanya divulgativa a tots els barris de la ciutat en relació a aquest model que consideren òptim, tant en matèria mediambiental, com en drets laborals i econòmic i també en matèria d’impostos.

En primer lloc, la CUP responsabilitza a FCC de “tot aquest desgavell” en la recollida de residus i neteja viària. Mitjançant la impugnació de la licitació del servei, guanyat per Valoriza després de 40 anys de servei amb FCC, asseguren que l’empresa “intenta estirar per tots els mitjans possibles els seus beneficis que obtenen de l’explotació d’un servei precari, tot i sabent que tenen molt poques possibilitats de guanyar-lo”.

En segon lloc, denuncien el posicionament de la UGT, i en especial el secretari general de Sanejament urbà de la UGT, De Sande, perquè “el seu comportament durant tots aquests anys demostra que parla més en nom de l’empresa i dels seus interessos que no pas en defensa de les persones treballadores”. En aquest sentit, la formació cupaire ha recordat la denúncia que va fer fa un any a Inspecció de Treball i que UGT no hi va tenir cap interès.

La CUP també emplaça l’equip de govern de Reus a responsabilitzar-se i assumir la internalització del servei com la millor opció, tant per l’estalvi anual de 1,3 milions d’euros que suposaria com per la possibilitat d’oferir un servei de qualitat i amb condicions laborals dignes. Tot i que fa uns dies, govern culpava el Tribunal Català de Contractes per no haver resolt encara la impugnació d’FCC, la CUP insisteix en què el govern “no vol assumir la tasca de governança que suposa la gestió d’un servei tan important per la ciutat”.

La portaveu de la CUP a Reus, Marta Llorens, destaca el sistema de recollida “porta a porta” com una qüestió crucial per aconseguir la recollida selectiva del 70%. A més, denuncia que al plec de condicions de la licitació de la brossa de l’Ajuntament de Reus “ni tan sols es donava cap resposta sostenible davant els estàndards de reciclatge que exigeix la Unió Europea”. Finalment, ha recordat l’excusa del govern municipal que deia que Reus és una ciutat massa gran per implementar el porta a porta, i l’ha desmuntat tot referint-se al barri de Sant Andreu de Barcelona o Lleida com indrets que l’han començat a implantar.