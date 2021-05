L’STEI Intersindical reclama que es mantenguin les ràtios en un màxim de 20 alumnes

L’STEI Intersindical sol·licita a la Conselleria d’Educació que mantengui el nombre de les ràtios vigents en el curs actual per al curs 2021-2022, malgrat l’anunci de la ministra Isabel Celaá a la Conferència Sectorial d’Educació d’ahir de retorn a les ràtios anteriors a la pandèmia. La proposta de la ministra suposaria 25 alumnes a infantil i primària, 30 a l’educació secundària i 35 a batxillerat, ja que s’ha reduït la distància de seguretat entre l’alumnat.

El sindicat insisteix en el fet que les ràtios actuals, amb 20 alumnes per aula, han fet possible un millor seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes. Per això, reclama el manteniment d’aquestes xifres i que no s’augmentin els nombres, ara que es disposa dels espais adients.

Reclama que, des de la Conselleria, es posin en marxa mesures per a atendre la part emocional del professorat i de personal auxiliar tècnic educatiu, que ha patit un fort desgast físic i personal com a conseqüència de l’atenció a l’alumnat i les famílies en les condicions de la pandèmia, amb un cost molt elevat. El desgast mental és enorme, de fet hi ha massa baixes per estrès i depressió. Cal que es trobi un espai de treball i de recerca de mesures entre la Conselleria i les persones delegades de prevenció de riscos laborals per a atendre aquesta problemàtica.

També exigeix, de cara a la planificació del proper curs, que s’augmenti l’actual quota de professorat per tal de garantir la presencialitat. Aquest fet ha de suposar que no hi hagi cap tipus de retallada de plantilla, que els mestres especialistes no hagin d’assumir tasques de tutoria i que es recuperi el personal d’atenció a la diversitat docent i no docent.

L’STEI Intersindical no està d’acord amb la mesura anunciada pel conseller de retorn de les ràtios mitjanes “a la normalitat” i fa una crida perquè es mantinguin les actuals, pels beneficis pedagògics que han suposat. En els àmbits de negociació pertinents, reclamarà el manteniment de les xifres de 20 alumnes per aula en tots els nivells educatius.