Èxit de la concentració de la Intersindical-CSC a Girona

Malgrat les circumstàncies meteorològiques, més d'un centenar de persones s'han concentrat avui a la plaça Sta. Susanna (Mercadal) de Girona, responent a la convocatòria de la Intersindical-CSC.

Des de la Intersindical-CSC es valora molt positivament com ha transcorregut la concentració i l'èxit d'assistència, tenint en compte la pluja i que era el primer cop que convocàvem en solitari. S'ha assolit l'objectiu de visualitzar un espai sindical propi, el del sindicalisme independentista i de classe, i de demostrar que el fort creixement i arrelament del nostre sindicat a comarques gironines, així com a arreu del país, també es tradueix en un creixement de la seva força social i capacitat de mobilització.

L'acte ha començat amb el parlament del portaveu de l'Eina-Espai Jove de la Intersindical-CSC, en Pau Turró; a continuació, la Federació d'Estalvi de Catalunya ha tingut un espai per denunciar els acomiadaments massius que s'estan produint al sector bancari; tot seguit, s'ha llegit el manifest de la campanya Alcem-nos!, per part de la portaveu de l'ANC de Girona, Lourdes Montguillot, i del secretari d'organització de comarques gironines de la Intersindical, Roger Castellanos. Després, Jordi Alemany, ha fet el parlament en representació de la sectorial d'autònoms de la Intersindical. Finalment, els parlament han conclòs amb la lectura del manifest nacional, per part d'Àngels Torrents, Secretària General de comarques gironines, acompanyada de representants de diverses seccions sindicals, sectorials i federacions del sindicat republicà.

L'acte ha finalitzat amb una actuació de la cantant de rap "la Balas" i amb la interpretació dels himnes de la Internacional i dels Segadors.