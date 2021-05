15M

Els Ovidi 4 commemoren els 10 anys del 15M en un concert a Cotxeres dins el Barnasants

Aquest dissabte farà 15 anys de "L'Ovidi se'n va a Palau" i 10 anys del 15M. Dues cites cabdals que els Ovidi 4 no podien passar per alt i que commemoren doblement.



D’una banda, la formació poètico-musical Ovidi 4 promet un gran espectacle aquest dissabte 15 de maig al Barnasants en una proposta produïda conjuntament amb el propi festival. Seran 11 els noms que acompanyaran Mireia Vives, Borja Penalba, David Caño i David Fernàndez a l’escenari assolint així l’emblemàtica xifra de 15. Se sentiran les veus i les paraules de personalitats destacades del món de la música i de la lletra. Així, a més de l’habitual acompanyament de Toti Soler, Quico Pi de la Serra, Alfons Om (VerdCel), Sílvia Comes, Anna Ferrer i David Vázquez (Ràbia Positiva) posaran el seu gra de sorra pel que fa a la banda sonora de l’espectacle mentre que les paraules aniran a càrrec de Txell Bonet, Marina Garcés, Míriam Cano, Núria Martínez Vernis i Pere Camps.



L’homenatge al 15M vol ser un record però també una crítica (i autocrítica) de la feina feta i de la que queda per fer. La música i la paraula faran les lectures positives i negatives d’aquesta data tan assenyalada que va marcar un punt d’inflexió en el nostre país.



Però els Ovidi 4 celebren també els 15 anys d’un altre dia històric, el del concert “L’Ovidi se’n va a Palau” i ho fan amb la complicitat de Propaganda pel Fet! i de Sembra Llibres. Després publicar el llibre-disc “L’Ovidi se’n va a la Beckett” el passat mes d’abril, aquest dissabte alliberen i publiquen a les xarxes socials (estrena a Youtube) el directe d’Ovidi4 ‘Hem d’aprendre a fracassar més i millor’. Es tracta de l’espectacle que es va enregistrar a la Sala Beckett el 11 de juny de 2019, la darrera sessió del judici de l’1-O, el primer dia que Tamara Carrasco podia sortir del confinament al que va ser sotmesa, i pocs dies abans que Manuel Valls decidís l’alcaldia de Barcelona.

L’Ovidi se’n va a la Becket



Els darrer projecte dels Ovidi 4 és un llibre-disc que mostra 79 dels 210 minuts que va durar el concert del 19 de juny a la sala Beckett de Barcelona. Aquest cop la música va acompanyada de lletres, ja que es tracta també d’un llibre de 164 pàgines amb introducció de Jana Montllor, pròleg de Marina Garcés, epíleg de Jordi Cuixart i una acuradíssima antologia de fins a 24 textos i articles especialment seleccionats. L’escrit fa un retrat coral del músic a través de textos d’artistes i pensadors que l’han admirat i estimat.



La presentació del llibre-disc es converteix a més en un nou espectacle i l’inici d’una gira, que es va presentar el 24 d’abril al Festival Strenes de Girona amb la companyia de Toti Soler, que passarà per Barcelona i recorrerà els Països Catalans amb un concert a Xàtiva el proper divendres i, a partir de l’estiu, sonarà a Ciutadella de Menorca i Manacor.

Propers concerts de la gira:

14/05/21 XÀTIVA (Inauguració de l'exposició d'Antoni Miró en homenatge a l'Ovidi Montllor)

15/05/21 BARCELONA – BARNASANTS (Cotxeres de Sants)

16/05/21 TARADELL

12/06/21 MANRESA - CULTURA DE RUPTURA

18/06/21 CIUTADELLA DE MENORCA – BARNASANTS

19/06/21 MANACOR – BARNASANTS

16/09/21 BARCELONA SALA BECKETT

17/09/21 BARCELONA SALA BECKETT

18/09/21 BARCELONA SALA BECKETT