Els joves del barri de Porta estrenen el vídeoclip de rap en català "Ben amunt"

Aquest diumenge 9 de maig a les 12:15 h es durà a terme l'estrena del videoclip "Ben amunt", una cançó de rap composada i gravada per estudiants de l’Institut Flos i Calcat amb el cantant de rap Nel·lo C. La presentació del videoclip, al qual hi apareixen els alumnes de l'institut i vuit entitats del barri, es durà a terme en el marc de la Festa Major del barri de Porta i la Prosperitat.

El videoclip, que és el resultat dels tallers de rap dinamitzats pel raper Nel·lo C, es projectarà al porxo de l’escola Palma de Mallorca, on s’estrenarà i es veurà per primera vegada. Un cop vist, els estudiants cantaran el rap en directe davant dels veïns, allà mateix, a la Plaça Sóller, que és on es fan la resta d'activitats de la festa major.

Als tallers que han fet possible aquest vídeo hi han participat 10 joves de diverses edats (entre segon d’ESO i primer de Batxillerat). El videoclip s'ha creat en tallers en hores extraescolars, fruit del seu interès per aquest estil musical. Els tallers per la creació de la lletra es van dur a terme entre l’octubre del 2019 i el març del 2020, i el videoclip s’havia de gravar per presentar-lo al Festival Meridiana Rock, però es va haver d'ajornar a causa de la pandèmia.

Aquest any, veient que la situació s’allargava, la Plataforma per la Llengua, els joves i en Nel·lo C han reprès el projecte i han gravat la cançó i el videoclip, amb l’objectiu de presentar-lo a la festa major de Porta i la Prosperitat. Aquest videoclip també ha comptat amb la participació d’entitats del barri, entre les quals trobem: Dones Portenyes, Porta-Cultural, Casal de Joves de Porta, Centre Cívic Can Verdaguer, Xarxa de suport mutu de Porta, Teatre Pandora, Agrupament Scout Creu del Sud i Porta'm a l'hort.