Universitats

13 de Maig, Vaga estudiantil als Països Catalans

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat vaga estudiantil a tots els Països Catalans el 13 de maig, tant a Secundària com a Universitats. Pel que fa a la Universitat Autònoma de Barcelona, la vaga serà el 12 i 13 d'aquest mes, sixí ho han acordat del SEPC i la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF).

Les estudiants, amb aquesta convocatòria, exigim al conjunt de rectors i rectores de les universitats de Catalunya i, concretament a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que signin el Compromís contra la Crisi Educativa que vam presentar el moviment estudiantil conformat pels següents punts:

- L’equiparació de preus de màsters i graus i graus entre si

- La remuneració obligatòria de les pràctiques

- El suport per l’absolució de tots els encausats per defensar la Universitat pública

- Un pla de xoc del català contra l’emergència lingüística: garantir la totalitat de la docència en català en un període de de 3 anys, i assegurar-se que es compleixen les guies docents mentrestant.

- La creació d’un protocol feminista únic per totes les universitats públiques, i augment de la presència de dones en els plans docents. Ambdues coses en un període de 3 anys.

Ja fa un any de l’esclat de la pandèmia de la Covid i les universitats públiques han arribat a una situació límit. És cert que això ha comportat nous reptes per l’estudiantat, però la problemàtica universitària que s’ha accentuat amb la situació sanitària és el resultat d’anys d’infrafinançament i mercantilització que han posat en perill la universitat pública. Tot això, només acosta la universitat pública a un sistema exclusiu, de desigualtat i mancat de qualitat educativa.

Davant la situació en la que, el convicants es troben només hi ha dos camins: seguir mercantilitzant l’educació o començar a caminar cap a un model veritablement públic, equitatiu i de qualitat. És per això que el moviment estudiantil, amb el Compromís, fem una passa endavant per començar un nou cicle. Un nou cicle que ens ha de permetre començar a sortir de la Crisi Educativa i blindar la Universitat Pública. Així doncs, exigim als rectors i rectores que signin el Compromís el dia 13 amb garanties, és a dir, amb la voluntat real de treballar per materialitzar les 5 demandes.

Per altra banda, amb la convocatòria de vaga, ens adrecem també a l’Autònoma per exigir un referèndum per l’opció a avaluació única. L'actual sistema d'avaluació contínua dificulta en gran mesura compaginar els estudis amb la vida laboral, altres tasques no remunerades o la nostra pròpia condició personal. És per això que fa temps que a nivell local, demanem que se’ns ampliï el ventall de possibilitats, tal i com succeeix a altres universitats. És a dir, demanen poder optar al model d’avaluació única per tal de poder conciliar la vida laboral i altres càrregues personals amb els estudis.

A més a més, és evident que l’alumnat ens trobem infrarepresentat als òrgans decisoris de la universitat: ni que totes les representants d’estudiants ens posem d’acord, no hi ha cap garantia de que ens aprovin res. Les decisions de més transcendència per a l’estudiantat han de recaure en aquest. Així doncs, exigim a la UAB que ens atorgui un mecanisme que permeti fer valdre la nostra veu i que faci recaure la decisió en nosaltres. En concret, reclamem que al Consell de Govern del

dia 2 de juny s’aprovi que el curs vinent es celebri un referèndum que permeti votar a l’estudiantat si volen que la universitat doni la opció, a aquells que ho sol·licitin, a avaluar-se mitjançant l’avaluació única assignatura per assignatura.