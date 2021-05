Unides i Organitzades (els drets es guanyen lluitant)

La classe treballadora dels Països Catalans afrontem una nova diada del 1r de maig, on seguim immerses en una profunda crisi social i econòmica, agreujada per la situació de la pandèmia mundial de la Covid-19, però sobretot per la gestió liberal de la mateixa

Aquesta crisi està marcant profundament la vida de totes, confinades a casa o als nostres municipis, fent teletreball, anant a treballar amb el risc que això suposa, o bé hem estat afectades per un ERTO, la suspensió del nostre contracte o per un acomiadament. Milers de persones han perdut les seves cases, no han tingut accés a la sanitat pública per manca de previsió i recursos o directament han estat engarjolades als CIE pel simple fet de buscar una vida millor. l si això no fos prou ,el missatge de l'estat espanyol i dels governs autonòmics és clar contra qui demana un futur digne: Repressió i criminalització.

A hores d'ara les dades ens diuen que hi ha més d'un un 30% d'atur encobert als Països Catalans i les veus més catastrofistes, encapçalades per l'FMI, el Banco de España i el Banque de France, parlen que ve la crisi més gran des del crack del 29. Però, què demostra tot això? No fa veure cap altra cosa que qui movem l'economia som les treballadores, que som nosaltres les imprescindibles i que sense nosaltres no tenen res .Així doncs, per què hem de renunciar a res? Per què no hem de tenir el poder de decidir sobre allò que produïm? Per què no podem decidir sobre les nostres vides? No podem tornar a permetre que s'intentin socialitzar les pèrdues quan mai socialitzen els beneficis!

L'única solució passa per la nacionalització de tots els serveis essencials, la internalització de tots els serveis vinculats a l'administració pública, la reversió de totes les retallades i reformes laborals que han precaritzat any rere any la classe treballadora i el repartiment del treballi la riquesa, en definitiva, l'única solució exigeix caminar cap al socialisme.

Però hem de tenir-ho clar, ens la volen tornar afer pagar. En pocs mesos, lliga les mesures que vindran des de la Unió Europa pel rescat social, veurem com els ERTO

es converteixen en acomiadaments generalitzats, amb milers de persones més a l'atur. Veurem de nou una onada sense precedents de desnonaments, veurem noves externalitzacions del sistema sanitari, veurem una nova reforma de les pensions... l tot això només està a les nostres mans impedir-ho.

Intentaran imposar aquestes mesures si, deixant pel camí a les més vulnerables i ens en voldran fer còmplices apel·lant al sentit comú i que en aquesta estem tots junts. Però nosaltres sabem que no, que ja ens estan deixant enrere, que segueixen posant per damunt els seus interessos, que són o ells o nosaltres, i que d'aquesta només ens en sortirem si lluitem juntes, igual que ho van cridar aquell primer 1r de maig els Màrtirs de Chicago o les vaguistes de la Canadenca.

Nosaltres sabem que aquesta no la pagarem, que no renunciarem a cap més llibertat, que hem obert els ulls, hem fet un cop sobre la taula i hem alçat el puny. Aquest primer de maig sortirem als carrers, més unides que mai, denunciarem cada vulneració de drets que ens vulguin fer, ens organitzarem per tomar amb més ràbia, més fortes, i estarem preparades per entomar tots els reptes que tenim com a treballadores, amb el cap ben alt per la lluita que se'ns prepara.

Hem de fer que aquest 1 de maig sigui recordat com la diada que vam començar a recuperar la consciència, que vam obrir els ulls, que ens vam unir i vam dir prou. Aquest primer de maig cridem:

Unides i organitzades, els drets es guanyen lluitant

Hi ha una altra manera de viure

Primer de Maig de 2021, Diada de la Classe Treballadora

11h, Barcelona: Manifestació plaça Universitat

Organitza: Intersindical-CSC

Hi assistiran la diputada de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant, i el diputat de la CUP-PR, Albert Botran

12h, Barcelona: Manifestació plaça Universitat

Organitza: Les organitzacions de l’Esquerra Independentista de Barcelona (EIB)

Hi assistirà la diputada de la CUP-NCG, Basha Changue

12h, Lleida: Manifestació Plaça Treball

Organitza: Moviments socials de Lleida

Hi assistirà el diputat de la CUP-NCG, Pau Juvillà

12h, Sabadell: Manifestació a l’estació de Renfe de Sabadell

Organitza: CGT i les organitzacions de l’Esquerra Independentista

Hi assistirà el diputat de la CUP-NCG, Xavi Pellicer

12h, Girona: Manifestació a la plaça Santa Susanna

Organitza: Intersindical-CSC

Hi assistirà la diputada de la CUP-NCG, Montserrat Vinyets

12h, Palma: Manifestació a Plaça Espanya

Organitza: Les organitzacions de l’Esquerra Independentista a Mallorca. Hi assistirà la diputada de la CUP-PR, Mireia Vehí

17h, Barcelona: Manifestació unitària a Passeig de Gràcia

Organitza: CGT, IAC, COS, SOLI, CNT i CO.BAS

Hi assistiran els diputats de la CUP-NCG, Xavi Pellicer i Eulàlia Reguant

17.30h, Girona: Manifestació unitària a Can Ninetes

Organitza: coordinadora 1 de maig

Hi assistiran les diputades de la CUP-NCG, Montserrat Vinyets i Dani Cornellà

18.30h, Tarragona: Manifestació unitària a la Plaça Imperial Tarraco

Organitza: IAC, CO.BAS, COS, CGT, Cau de llunes, CUP Tarragona, Endavant i Arran

Hi assistirà la diputada de la CUP-NCG, Laia Estrada