Renovables

Mobilització a la Segarra contra la massificació de centrals eòliques i solars al territori

Aquest matí, la Xarxa Segarrenca per la Sobirania Energètica ha donat el tret de sortida a una nova campanya de mobilització a Rubinat, a Ribera d'Ondara (Segarra). Una cinquantena de persones han penjat pancartes, banderoles i han fet pintades a la carretera, acció que s'estendrà per d'altres de les poblacions afectades.

La Xarxa ha denunciat que en els darrers anys s'han projectat 20 noves centrals eòliques a la comarca de la Segarra, amb un total de 153 aerogeneradors de 200 metres d'alçària. Aquests molins es volen repartir entre els municipis de Ribera d'Ondara, Talavera, Ivorra, Estaràs, Sant Ramon i Montoliu de Segarra. L'entitat reclama al Govern que derogui o modifiqui la llei que permet la implantació d'aquests parcs energètics. Consideren que els projectes s'han de desenvolupar, quan sigui possible, en espais ja urbanitzats i que cal, també, una planificació que promogui un model equilibrat i distribuït en el conjunt del país.

Xarxa Segarrenca per la Sobirania Energètica està formada per l'Associació de veïns de Santa Maria de Rubinat, l'Espai Llobregós, l'Espitllera Fòrum d'Estudis Segarrencs (EFES), el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra (GDMNS-EdC), la Plataforma d'Afectades per a la Concentració d'Aerogeneradors (PACA), la Plataforma per la Defensa del Paisatge d'Alta-riba i la Segarra (DPAS), la Plataforma Estaràs pel Territori, Salvem Ribera d'Ondara, StopMolins - Plataforma per una transició energètica responsable i Sobirania Energètica Baixa Segarra (SEBS).