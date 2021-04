1-M

La Intersindical convoca més de 20 concentracions pel 1r de Maig

La Intersindical organitza més de 20 de concentracions arreu del territori aquest Primer de Maig. Amb el lema “Construïm el futur! Al servei del país i de la gent treballadora”, l’acte central del sindicat republicà es farà a Barcelona, a la plaça Universitat (11h).

L’organització d’actes descentralitzats es fa perquè, tot i que es preveu que dissabte es pugui circular lliurement arreu del territori, això no comporta que la gent ho faci per a concentrar-se i perquè es prioritza que la ciutadania es pugui concentrar de manera segura. Les concentracions compleixen tots els requisits que ens ha indicat el Departament d’Interior, el PROCICAT i el Departament de Salut.

Enguany, el manifest de la Intersindical posa el focus en els reptes de futur que ens han de permetre sortir de la crisi social, laboral i econòmica fruit de la pandèmia, moltes de les quals ja s’arrossegaven abans i que desenvolupa en 7 eixos que han de permetre avançar cap a un model de país republicà i socialment just, proposant alternatives que busquin el benestar de la ciutadania més que no satisfer les elits empresarials.

Defensem la reducció de la jornada laboral amb el manteniment dels salaris, la fixació d’un Salari Mínim Interprofessional català de 1300€ donat que un SMI estatal precaritza a qui treballa perquè el nivell de vida a Catalunya és més alt que arreu. Defensem la titularitat pública dels serveis bàsics essencials perquè és la única manera de garantir la qualitat de la prestació dels serveis sense que comporti la precaritzacio de les persones que els presten com passa actualment en moltes externalitzacions però també per garantir la prestació equitativa de serveis públics i no haver de negociar amb empreses privades que tothom tingui accés a serveis bàsics en situacions de pobresa. Avançar cap a un model productiu sostenible que permeti avançar com a país, evitant les crisis provocades per la reconversió industrial, cal anar per davant de la marxa d’empreses. Cal treballar per implementar una renda bàsica universal tenint en compte el nivell de vida a Catalunya i que permeti mantenir una mínima qualitat de vida digne. Garantir pensions adequades a les necessitats de la nostra gent gran i persones que perceben pensions, tant contributives com no i trencar la dinàmica de fer creure que cal jubilar-se cada com més gran per una pensió que no cobrirà les necessitats, cal vetllar per anar cap a la reducció de l’edat de jubilació. Finalment cal treballar pel blindatge de la llengua catalana als centres de treball com a eina de cohesió social.

Punts de les concentracions i inscripcions

Podeu consultar el manifest del 1r de maig

Us convidem a visitar la web de la campanya "Construïm el futur"