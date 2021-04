Música

La cantant algueresa Yasmin Bradi presenta al BarnaSants el seu primer disc en solitari

"Amb la llum d'una flor", publicat el desembre del 2020, és el primer disc en solitari de Yasmin Bradi, una cantant algueresa amb una llarga i premiada trajectòria musical que ara s'ha decidit a enregistrar un recull d'algunes de les cançons més representatives de la tradició algueresa i també catalana, mallorquina i valenciana. La primera presentació oficial del disc està programada amb un concert el 8 d'abril al Harlem Jazz Club de Barcelona, que es farà amb motiu del festival internacional BarnaSants i en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua, que treballa amb el festival per promoure l'intercanvi entre artistes algueresos i de la resta del domini lingüístic.

Bradi, de pare alguerès i mare alemanya, es va traslladar a la ciutat catalana de Sardenya quan tenia sis anys i va passar a sentir parlar català a tothora pels seus avis i oncles paterns. Aquest mes de març ha rebut el premi Donna Fidapa pel seu compromís amb la difusió de l'alguerès en diversos festivals italians i internacionals dedicats a les llengües minoritàries. Al disc també hi ha tres composicions d'autors contemporanis, inclosa "La neu", que ella mateixa va escriure amb Francesco Ballone i amb la qual va guanyar el premi Pino Piras de la nova cançó algueresa, com també el segon guardó dels prestigiosos Premis Andrea Parodi del 2010.

Amb aquest disc, la cantant pretén restablir, per mitjà de la cançó tradicional algueresa que ella mateixa fa seva i que reinterpreta amb gust, elegància i gran personalitat, el vincle amb la seva terra i els seus orígens. L'ús d'instruments acústics en aquest treball no és casual. És una opció que serveix per recordar aquells sons càlids, més íntims i autèntics que permeten a l'oient de reviure les atmosferes evocadores i genuïnes típiques del passat, deixant espai en el futur també per a nous experiments sonors.

L'11 d'abril Bradi tornarà a actuar a Barcelona, en duo amb el pianista Riccardo Pinna. Ho farà a l'escenari de l'"Assotziu Stream Festival", un concert de tres dies que es retransmetrà en línia i que serà organitzat per l'associació Assòtziu de sos Sardos in Catalugna.

La música, el millor canal per compartir llengua i cultura

La música sempre ha estat el canal més vital i explorat per difondre la llengua i la cultura de l'Alguer. Yasmin Bradi fa molts anys que canta en la seva llengua. El 1995 va començar a convertir-se en la solista principal de les cançons d'Antonello Colledanchise. Junts van guanyar el prestigiós Premi Faber l'any 2002 per la cançó "Sem com ondes de Mar", gràcies a la qual Bradi va fer realitat el somni de fer una gira pel Brasil.

Bradi, que és professora de música de Primària i també fa classes a centres cívics, ha fet d'ambaixadora de l'alguerès en diverses ocasions. Ha actuat a la Universitat Catalana d'Estiu, el principal lloc de trobada cultural del pancatalanisme que se celebra cada any a Prada de Conflent, i també al Concert del Festival Internacional Creative Connexions de Dublín. Després de traslladar-se uns quants anys a Barcelona per aprofundir en l'estudi de la llengua catalana, el 2017 va ser convidada per primera vegada al Festival de Cançό BarnaSants, en el qual va cantar, juntament amb Rosa Zaragoza, un repertori de folklore tradicional d'origen sefardita, andalús i cristià. Enguany, la cantant algueresa i la cantant barcelonina tornaran a actuar juntes al festival.