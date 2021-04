Antimilitarisme

La Campanya Banca Armada denuncia que el BBVA finança empreses que han exportat armes que podrien ser usades contra població civil al Iemen

Activistes de la Campanya #NoBancaArmada han participat aquest matí a la Junta d’Accionistes que ha celebrat el BBVA en línia, un banc que s’erigeix com l’entitat financera que més diners inverteix en la indústria armamentista i que, per tant, contribueix al manteniment de les armes nuclears i dels conflictes armats arreu del món. Així, les representants de la campanya han fet arribar a la junta, de forma telemàtica, les seves intervencions.

BBVA, el banc espanyol que més diners inverteix en empreses armamentistes

Tal com han denunciat les activistes de la campanya en la seva intervenció a la Junta d’Accionistes, “el BBVA continua tenint el nefast honor d'ocupar el primer lloc entre els bancs espanyols que financen la indústria de la guerra. Més de 4.450 milions d'euros destinats a crear sofriment, prolongar conflictes i provocar morts”. Maria de Lluc Bagur, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i activista de la Campanya #NoBancaArmada, ha recordat que la política de defensa del BBVA diu, textualment, que aquest banc “no participarà en operacions relacionades amb el comerç armamentista en països on hi ha un alt risc de violació dels drets humans”.

Només en el període 2014-2019, el BBVA ha finançat amb un total de 3.000 milions d’euros a General Dynamics, Boeing, Airbus Group, Leonardo, Navantia i Raytheon Technologies.

Aquestes sis empreses tenen en comú que “exporten el seu armament a l'Aràbia Saudita, un país no gaire amic dels drets humans i que actualment i des de l’any 2015 està implicat en un dels conflictes bèl·lics més sagnants i infames contra la població civil. Parlem de la guerra del Iemen que, encara que ha estat especialment silenciada pels mitjans de comunicació i la comunitat internacional, ha propiciat la crisi humanitària més rellevant de les últimes dècades”, ha denunciat Bagur.

Tal com revela l’últim informe elaborat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, publicat el passat 12 d’abril, aquestes empreses exporten material divers: General Dynamics exporta carros de combat, Boeing bombes guiades i helicòpters de combat, Airbus Group aeronaus, Leonardo radars i canons navals, Navantia les famoses fragates Avante-2200 i Raytheon Technologies bombes guiades i sistemes de defensa aèria.

La intervenció de la campanya ha centrat l’interès en aquesta darrera empresa, Raytheon Technologies, ja que l’informe de gener del 2017 del Panell d'Experts de les Nacions Unides sobre Iemen, recull atacs amb el model de bomba guiada de Raytheon GBU-12 Paveway. La campanya denuncia que Raytheon ha estat fabricant aquest tipus de material amb destinació a l'Aràbia Saudita des d'aproximadament 2011, i que el grup d'experts revela que es van llançar bombes d'aquest mateix model en els atacs a l'hospital de Hajjah, el 15 d'agost de 2016 i el 8 d'octubre del mateix any en Sana’a sobre un funeral civil. “En l'atac a l'hospital van morir 19 persones i van resultar ferides 24, mentre que en l'atac al funeral civil van perdre la seva vida 32 persones i 695 van resultar ferides”, finalitza Bagur.

El BBVA finança empreses que produeixen les ja prohibides armes nuclears

La Campanya #NoBancaArmada fa anys que denuncia que el BBVA continua obtenint beneficis a costa de finançar empreses que fabriquen armament nuclear, i avui, a la seva Junta d’Accionistes, també ha recordat que al gener va entrar en vigor el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears i que aquest banc té una política clara en matèria d’armes controvertides: “el seu document diu que “el BBVA no invertirà ni oferirà serveis financers a empreses relacionades amb armament que es considera controvertit, entre elles les armes nuclears, i que la propietat, producció, proliferació i ús d'armes nuclears estan estrictament regulats i supervisats a través del TNP’”, ha apuntat Elisenda Ribes, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i activista de la campanya.

L’informe Shorting our security: Financing the companies that make nuclear weapons, publicat el juny de 2019 per PAX, Profundo i ICAN, revela com el BBVA va invertir 2.528,2 milions de dòlars a General Dynamics. Aquesta empresa d'armament té una sèrie de contractes relacionats amb components clau per al míssil nuclear Trident II que comparteixen el Regne Unit i els Estats Units. El contracte inicial de 28,2 milions de dòlars adjudicat l’any 2015 ha estat modificat repetidament entre l’any 2017 i el 2018 per a arribar fins a una xifra de 155,6 milions de dòlars.

La Campanya Banca Armada ha recordat que, a més de General Dynamics, el BBVA també ha finançat altres empreses involucrades en la fabricació d'armament nuclear com Aecom, Airbus Group, Boeing, BWX Technologies, Jacobs Engineering, Honeywell International i Raytheon Technologies. “En total, el BBVA ha invertit més de 3.800 milions d'euros en empreses relacionades amb l'armament nuclear”, ha denunciat Ribes, i ha conclòs la seva intervenció preguntant: “¿No creuen que és hora de fer cas a la comunitat internacional i deixar de contribuir al fet que hi hagi armes nuclears al món?”.

Acció de carrer a Barcelona

Les activistes de la campanya van fer ahir a la tarda, davant l’oficina del BBVA del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, una acció de carrer per denunciar les inversions d’aquesta entitat financera en el negoci de la guerra i en l’armament nuclear. Amb una pancarta on es podia llegir: “saps què fan els bancs amb els teus diners?” van denunciar el cas de Raytheon Technologies i escenificar les morts que se’n deriven.

Sobre la campanya Banca Armada

La campanya està formada actualment per nou organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització, FETS, Alternativa Antimilitarista-Moviment d’Objecció de Consciència, Col·lectiu RETS, la Fundació Novessendes i la Fundació Finanzas Éticas- que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l’armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes i els conflictes internacionals. www.bancaarmada.org