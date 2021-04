Sindicats

L’STEI Intersindical renova la voluntat de ser el sindicat de referència de les Illes Balears en el XII Congrés i elegeix Miquel Gelabert com a secretari general

L?STEI Intersindical renova la voluntat de ser el sindicat de referència de les Illes Balears en el XII Congrés i elegeix Miquel Gelabert com a secretari general

Al llarg dels dies 23 i 24 d’abril, l’STEI Intersindical ha celebrat el XII Congrés, després de l’ajornament que va patir l’any passat per mor de la pandèmia i el confinament. Cinc anys després, el sindicat ha aprovat les ponències d'organització i estatuts –d’una banda– i d'acció sindical –de l’altra– que han de marcar les línies de treball dels propers quatre anys.

El Congrés, celebrat de forma virtual, ha elegit també les persones que formaran part de la nova Comissió Executiva, així com també del Consell Plenari Intersindical. En una primera sessió de l'Executiva triada, Miquel Gelabert ha estat reelegit com a secretari general.

Les persones que acompanyaran Miquel Gelabert a la nova Comissió Executiva són: Xisco Alomar, Maria Camps, Pere Lomas, Catalina Segura, Pere Bueno, Cosme Orell, Maria Antònia Noguera, Ramon Mondéjar, Mateu Moyà, Maria Antònia Ramis, Lluís Segura, Marta Bonet, Catalina Salom, Sebastià Bonet i Xesc Ramis,

L’STEI Intersindical, quarta força sindical en termes de representació a les Illes Balears, ha refermat el compromís de ser una eina de transformació social i anar més enllà de les reivindicacions estrictament laborals, perquè aquestes també repercuteixen en l'àmbit laboral: la lluita per la justícia social, la defensa dels drets col·lectius, la no discriminació, la protecció del territori i la sostenibilitat mediambiental, la defensa de la nostra llengua i cultura i la reivindicació d’uns serveis públics de qualitat.

Durant el Congrés també s'han aprovat nou resolucions: 1) contra el feixisme, 2) a favor de les pensions públiques 3) sobre la llei d'educació 4) contra les violències masclistes, 5) per a refermar el model sociopolític de cooperació internacionalista, 6) per a demanar l'alliberament de les patents dels vaccins contra la Covid-19 i una estratègia de vacunació global i solidària 7) per les pensions públiques dignes 8) de condemna contra l’aïllament contra Cuba i 9) de suport a la campanya de vaccinació a Cuba.