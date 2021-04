Entitats LGTBI de Girona denuncien la manca de subministraments dels medicaments de tractament hormonal necessaris per les dones trans

Les entitats de l’Espai LGTBI de Girona (Comissió Unitària 28 de Juny, Front d’Alliberament Gai de Catalunya,Girona Orgullosa, Grup de lesbianes de Girona), han denunciat la manca de subministraments dels medicaments de tractament hormonal necessaris per les dones trans i exigeixen a les administracions una solució ràpida i efectiva del problema.

En aquests moments, la manca dels tres medicaments mesusuals per les dones trans representa un perill per la seva salut.

No poden, ni volen, assumir que els interessos de les farmacèutiques i els politics estiguin per sobre de la salut de les persones. Com denuncia el departament Transit, de l’ Institut Català de la Salut, la situació de les dones trans es de desatenció davant d’aquest medicaments.

Estan parlant de més de 1.500 dones a Catalunya que no tenen al seu abast el tractament necessari per la seva salut. Des dels col·lectius no entenen com es pot produir aquesta coincidència de desabastament dels tractaments de referència, sense tenir tractaments alternatius. També estan sorpresos que les persones trans no tinguin un tractament específic per les seves necessitats.