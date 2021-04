Habitatge

El Sindicat d’Habitatge de Reus convoca una concentració per denunciar la impunitat de Gas Natural

El Sindicat d’Habitatge de Reus convoca una concentració dimecres 21 d’abril, a les 19.30 h, a la plaça del Mercadal per denunciar l’anul·lació de la sanció a Gas Natural, motivada pel tall de subministrament elèctric a Rosa Pitarch, una dona de 81 anys usuària de Serveis Socials. El que representa una vulneració de la llei 24/2015 molt greu i que va provocar que, l’espelma que utilitzava per il·luminar-se, generés un incendi del qual no va poder escapar.

Des del sindicat denuncien que la impunitat amb què actuen les grans empreses és totalment insostenible a nivell social ja que, com es demostra amb el cas de la Rosa Pitarch, hi ha vides en joc. De fet, recorden que moltes persones i famílies es veuen obligades a ocupar i a fer connexions irregulars a la xarxa de subministrament energètic davant la passivitat i la falta d’alternatives que ofereix l’Ajuntament.

Denuncien que no es pot criminalitzar a qui sobreviu davant la incompetència institucional quan les conseqüències són l’exclusió social. Per últim, emplacen a la resta d’entitats socials i organitzacions polítiques locals a sumar-se a la convocatòria d’aquest dimecres i a generar debat i pressió pública per acabar amb la pobresa energètica, garantir l’accés a l’habitatge i tots els drets bàsics i necessaris per viure.