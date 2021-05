Salaris

El Govern de les Illes tanca la negociació del 2,9 % sense atendre la proposta sindical

Només farà efectiva la pujada salarial de l’estat a les retribucions bàsiques (sou base i triennis). L’Administració de la CAIB és l’única que no ha aplicat l’increment del 2 % de les retribucions de 2020 i el 0,9 % de 2021.

El 19 de gener de 2021, l’Administració va rebre una proposta unitària de totes les organitzacions presents a la Mesa de l’Empleat Públic. Aquesta proposta consistia a recuperar al llarg d’aquesta legislatura l’aplicació del 2 % corresponent al 2020 a les retribucions bàsiques i a les complementàries i l’aplicació del 0’9 % a totes les retribucions amb efectes de l’1 de gener del 2021.

Mentrestant, l’Administració, amb la pretensió de mantenir les retallades del 2,9 %, ha pretès incloure en l’ordre del dia altres mesures objecte de negociació que són, majoritàriament, d’àmbit sectorial. La darrera proposta d’ahir a la Mesa d’Empleats Públics no implicava recuperar la retallada de les retribucions complementàries: i això afecta complements tan importants com el complement de destí i la indemnització per residència, entre d’altres.

La proposta final de l’administració és recuperar la minoració que s’aplica actualment a les nòmines del personal empleat públic de l’administració autonòmica, que deixa sense efecte l’increment del 2 % del 2020, l’1 de gener del 2023; i aplicar el 0,9 % del 2021 només a les retribucions bàsiques (sou base i triennis). Amb aquesta proposta final de l’Administració, totes les retribucions complementàries queden sense l’aplicació del 2,9 %.

En la Mesa del dijous 29 d’abril, l’Administració va tancar la carpeta retributiva amb l’oposició unànime de la part social i pretenia passar a negociar altres qüestions, moltes de les quals s’hauran de desenvolupar i concretar en les meses sectorials, i no en la Mesa de l’Empleat Públic.

Davant això, els sindicats varen manifestat de manera unitària que ahir no s’havia d’obrir cap altra carpeta de negociació, perquè calia valorar el no acord en matèria retributiva, després de les mobilitzacions per a reivindicar l’aplicació del 2,9 % a totes les retribucions, com sí han aplicat la resta d’administracions al seu personal empleat públic.

Cal recordar que l’Administració de la CAIB és l’única de tot l’estat que fa aquesta retallada del 2,9 %. Que això ha provocat un joc de mans inintel·ligible a les nòmines del personal empleat públic. I que pot provocar conflictes en casos com ara gent d’altres administracions que pot venir a l’autonòmica de les Balears perdent drets retributius que ja té reconeguts. Tot plegat, un despropòsit.