Euskal Herria

EH Bildu porta al Congrés espanyol la petició per a desmantellar definitivament el Polígon de Tir de les Bardenas

"Els recursos econòmics que es destinen al Políogon de Tir i a les maniobres militars haurien de ser destinats a despeses socials i a respondre les necessitats generades per la pandèmia", adverteix Pozueta.

"Els recursos econòmics que es destinen al Polígon de Tir de les Bardenas i a les maniobres militars haurien de destinar-se a despeses socials i a respondre les necessitats generades per la pandèmia". Així de contundent es manifesta Bel Pozueta. La diputada d'EH Bildu per Nafarroa portarà a la sessió de control d'aquest dimecres una petició històrica que després de dècades de reivindicacions de la societat navarresa segueix sense solucionar-se ni emportar-se a la pràctica: el desmantellament i tancament definitiu del Polígon de Tir de les Bardenas, un clam popular en Nafarroa.

La interpel·lació urgent que defensarà des de la tribuna del Congrés la diputada Pozueta estarà dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, i tindrà lloc el mateix dia de les noves maniobres militars anunciades per a aquesta setmana per la Comunitat de Bardenas. Tant el dimarts com el dimecres, el Polígon de Tir romandrà tancat, a l'igual de diversos camins pròxims a ell, amb motiu de l'activitat aèria programada. Una interpel·lació que obligarà el Govern a donar explicacions i posicionar-se sobre aquest tema.

Pozueta preguntarà a Robles quines mesures pensa adoptar el Govern davant les contínues molèsties produïdes per sorolls i vibracions a les quals es veu abocada la ciutadania que habita la zona confrontant al Polígon: "Té el ministeri constància del malestar existent entre els veïns i veïnes en la zona veïna al Poligono de les Bardenas? És conscient de les molèsties que ha ocasionat en tot aquest temps? Les maniobres de l'exèrcit continuen sobrevolant nuclis habitats com Tudela, Corella… El risc d'accidents persisteix després dels més de 30 accidents greus ja ocorreguts als voltants relacionats amb el Polígon".

Incompatible amb la tradició insubmisa

"És necessari que tant Govern de Navarra com el Govern espanyol ofereixin alternatives als pobles, un pla de reactivació econòmica de la zona. Les Bardenas Reals tenen un potencial molt considerable des del punt de vista ambiental, turístic i recreatiu. Urgeix una gestió adequada de tots aquests recursos, respectuosa amb el parc i amb la realitat econòmica i social en la qual vivim". Davant la possibilitat, plantejada en repetides ocasions, que que les Bardenas puguin convertir-se en Parc Nacional, Pozueta ho té clar. "Tenir una instal·lació militar és un hàndicap en Bardenas. És del tot incompatible amb l'objectiu de posar en valor el parc natural. Ara com ara ,l'ús militar del parc queda per sobre de la resta d'usos", adverteix la diputada.



Així mateix, EH Bildu creu que és urgent donar explicacions sobre el material emprat en el Polígon i les despeses que ha suposat durant aquests anys. La incertesa i la falta de transparència és preocupant. Encara queda sense esclarir si al llarg dels anys s'ha utilitzat urani empobrit, a pesar que en 1991 Defensa assegurés que des d'aquest mateix any s'havia emprat armament homologat. "Previ a aquests anys, la utilització d'urani empobrit per l'exercito americà ha quedat sense poder certificar-se al no existir un informe públic. I en el cas d'haver estat així, els seus efectes duraran milers d'anys", detalla.



De la mateixa manera, Pozueta apel·larà en la seva interpel·lació a la tradició insubmisa de Nafarroa, que la fa incompatible amb un Polígon de tir Nafarroa va ser pionera en el moviment d'insubmissió per a no realitzar el servei militar. "Una vegada més, Nafarroa va dir de manera clara no a participar en l'Exercito i sí al sentiment antimilitarista, en pro de la pau que continua persistint", recorda.

Origen del camp de tir

L'origen del camp de tir de les Bardenas ve des de lluny. En 1951, la dictadura franquista va decidir instal·lar en les Bardenas un camp de tir aeri que avui és l'únic de l'Estat espanyol i el de major extensió d'Europa: al voltant de 2.000 hectàrees d'ús militar en una àrea d'interès excepcional de 39.000, en la qual l'OTAN ha preparat la seva intervenció en les principals guerres de les últimes dècades.

Pozueta recorda, a més, que l'obertura del Poligono de Tir de les Bardenas es va realitzar gràcies a un acord signat que s'ha anat renovant en diferents moments, sent l'últim en el 2008. "Es va decidir renovar el conveni fins a 2018 i augmentar l'import del lloguer, a més de possibilitar la renovació fins al 2028. Tant UPN com PSN-PSOE han incomplit les seves repetides promeses de desmantellar en 2008 el polígon de tir", denúncia, alhora que afegeix la importància de no oblidar que el polígon va ser declarat en 2014 Zona d'Interès per a la Defensa: "Això permetria al Govern expropiar els terrenys si, al desembre de 2028, els ajuntaments de la zona optessin per renunciar al contracte d'arrendament que ara els proporciona una mica més de set milions d'euros anuals".