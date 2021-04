Homenatge

CxR: "compromesos en mantenir el llegat d'Arcadi Oliveres per una societat més justa"

Constituents per la República (CxR) recorda l'Arcadi Oliveres per la seva dedicació a Procés Constituent, "projecte ambiciós de transformació social i política des de la base, des del poble, al qual ens sentirem sempre vinculats. Inclús quan l’any 2015, un sector vinculat al projecte decideix fundar Constituents per la Ruptura (CxR) i constituir-se com a organització obertament independentista, i per tant rupturista tant en l’eix nacional com el social, ens vam considerar hereus de la major part de la tasca realitzada pel moviment fins aquell moment".

Per a la formació, "avui més que mai, reivindicar la figura de l’Arcadi és reivindicar la necessitat d’avançar vers un procés constituent popular, obert i democràtic que sigui la manifestació clara i potent de la voluntat popular per dissenyar el país que volem i no la de sectors elitistes de la “classe política”. Avui més que mai, reivindiquem el tarannà seré, obert, dialogant i, per què no, acollidor de l’Arcadi, que contrasta amb la mesquinesa i l’estretor de mires de certs polítics professionals que no pensen realment en clau de país, i per tant en la seva gent, sinó en els seus pretesos lideratges i interessos de partit".

En aquesta línia, CxR "estan compromesos en mantenir el seu llegat per una societat més justa i equitativa que ens allunyi del capitalisme i de la seva deriva devastadora de persones i ecosistemes" i es consideren "també hereus en la lluita per la “REPÚBLICA DEL 99%”, inclussiva i radicalment democràtica, que l’Arcadi no veurà però que volem propera i per la qual dedicarem tots els nostres esforços".

"El trobarem molt a faltar. Un referent per sempre de la lluita per la llibertat", remarca la formació.

Procés Constiuent

L'any 2013 va impulsar, al costat de la monja Teresa Forcades, el Procés Constituent de Catalunya i dos anys després va rebre la proposta de liderar la candidatura de Catalunya Sí que es Pot al Parlament. La va descartar. "Jo mai m’he imaginat de diputat", explica ara al llibre Paraules d’Arcadi. Què hem après del món i com podem actuar.

L’economista i activista social Arcadi Oliveres ha mort aquest dimarts, segons ha fet saber la seva família a través d’un missatge penjat a la web que van crear per acollir l’allau de missatges de suport quan es va saber que estava greument malalt.