Continua la discriminació lingüística a les comissaries valencianes

La Plataforma per la Llengua al País Valencià va aconseguir a principis de 2020 un èxit pel que fa al reconeixement dels drets lingüístics dels valencianoparlants. Després que durant el 2019 l'entitat alertés de diversos casos de discriminació lingüística d'agents de policia contra alguns ciutadans, la direcció del cos va manifestar que volia començar a posar-hi remei.

Així, en una instrucció interna, la Direcció General de la Policia va assumir que a les oficines de denúncies i atenció a la ciutadania i a les oficines on es fa documentació, com el DNI o el passaport, «es procurarà, en la mesura del que siga possible, que cada torn tinga almenys un funcionari que puga atendre en valencià». La mateixa ordre especifica que si això no fos possible, «es requerirà la presència d'un policia d'un altre servei o es demanarà de manera cortés al ciutadà perquè comparega en un altre moment en què puga comptar amb aquesta possibilitat».

El passat 6 d'abril el senyor Ferran Pastor, que va anar a la comissaria de la Policia Nacional del districte d'Abastos de València per un robatori, va sol·licitar ser atés per una persona que entengués el valencià. L'agent de policia va demanar la presència d'una traductora que va atendre Pastor en valencià, fet que la Plataforma per la Llengua celebra, però després de la declaració el policia va informar Pastor que la denúncia aniria redactada en castellà. El ciutadà va manifestar que ho acatava, però que presentaria una reclamació a la Delegació del govern perquè considerava que tenia dret que la denúncia estigués redactada en valencià. De fet, fruit de l'oficialitat del valencià, en tenia tot el dret.

Encara és més greu el que li va passar al senyor Gonçal Aznar el passat 19 d'abril, quan va telefonar a la comissaria de Policia Nacional de Castelló, per fer una gestió, i va expressar-se en valencià. La resposta del funcionari policial va ser lapidària: «hábleme en castellano». Tot seguit, va penjar el telèfon, denegant així l'atenció a aquell ciutadà.

La Plataforma per la Llengua reclama el compliment de la instrucció de la Policia Nacional sobre atenció lingüística i la igualtat de tracte entre els ciutadans que parlen valencià i els que parlen castellà. De fet, tal com estableix l'article 54.11 de l'Estatut de l'Empleat Públic, els funcionaris han de garantir "l'atenció al ciutadà en la llengua que aquest sol·licite sempre que siga oficial en el territori". A més, el Codi intern de la Policia Nacional demana evitar qualsevol actuació que supose una discriminació per raó de llengua. Per a fer complir la llei, doncs, totes les comissaries haurien de tenir agents capacitats per parlar i escriure el valencià i tots els documents administratius de la Policia haurien d'estar també en valencià.