Ni presos no exiliats

Amnistia Internacional destaca Cuixart com el cas més greu de vulneració de llibertat d’expressió

Òmnium Cultural adverteix l’Estat espanyol que, en el darrer informe d’Amnistia Internacional fet públic aquest dimecres, l’entitat més important de defensa de drets humans del món destaca el cas del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, com el més greu en l’apartat de vulneració de la llibertat d’expressió i de reunió a Espanya. En el seu informe anual del 2020, Amnistia Internacional denuncia l’empresonament per defensar drets fonamentals: “Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de les seves respectives organitzacions independentistes catalanes, continuaven a la presó a final d’any després d’haver estat declarats culpables de sedició en relació amb les manifestacions i el referèndum sobre la independència del 2017”. Es tracta del tercer informe anual consecutiu en què Amnistia Internacional fa referència a l’empresonament de Cuixart i Sànchez i fa evident la vulneració de drets fonamentals que pateixen. En aquest sentit, ell president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertit: “Davant d’uns poders de l’Estat incapaços d’escoltar la comunitat internacional, com volen que ens penedim de res? No podem renunciar a la lluita, per això seguim i seguirem!”. També el vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, ha destacat que l’informe denota “la greu vulneració de drets humans que pateix Jordi Cuixart i la injustícia flagrant i enquistada que suposa que l’Estat espanyol mantingui el president d’Òmnium a la presó”. “Demostra una vegada més la crisi democràtica d’un estat que incompleix la legislació internacional i es desmarca dels països democràtics que respecten els drets i les llibertats”, ha remarcat.

L’informe anual d’Amnistia Internacional repassa, país per país, diferents casos preocupants de vulneració de drets fonamentals. En el cas espanyol, posa de rellevància l’empresonament de Cuixart i Sànchez, així com la vulneració de drets humans que suposa la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a “llei Mordassa”. L’informe recull les conclusions dels quatre posicionaments que Amnistia Internacional ha fet durant l’any per denunciar la situació del president d’Òmnium, sobre la qual fins i tot va fer arribar un informe al Tribunal Constitucional per recordar que, segons el dret internacional, havien de ser alliberats. També va demanar una reforma del delicte de sedició i, amb la denúncia que Cuixart i Sànchez havien estat injustament empresonats per aquest delicte, va posar de manifest que la denegació del tercer grau havia estat una injustícia, i fins i tot va adreçar-se al poder executiu, legislatiu i judicial de l’Estat espanyol, després de visitar-los a la presó de Lledoners.

L’informe d’Amnistia Internacional del 2020 esdevé un important punt de referència per a Nacions Unides i el Consell d’Europa, que també han demanat l’alliberament del president d’Òmnium en nombroses ocasions en els seus respectius informes.

A aquest posicionament, cal afegir l’informe recent dels Estats Units sobre DDHH que inclou referències als presos polítics catalans. Aquest es basa, entre altres, en la petició del grup de detencions arbitràries de l’ONU que demana la llibertat de presos polítics.