Habitatge

Organitzacions de l'esquerra independentista de Tarragona presenta la campanya «L'Habitatge és un dret i no una mercaderia. Una llar digna per a tothom»

Organitzacions de l'esquerra independentista de Tarragona presenta la campanya «L'Habitatge és un dret i no una mercaderia. Una llar digna per a tothom»

Els col·lectius Arran, Cau de Llunes, la CUP i Endavant consideren l'habitatge com una de les problemàtiques més importants que afecten a la població de Tarragona. Culpen al sistema capitalista de no saber oferir una resposta efectiva tampoc en la problemàtica de l'habitatge, ficant per davant el dret de la propietat per sobre del dret a un habitatge digne per a tothom, ni tant sols en un moment de crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Aquests col·lectius recorden que ja venim d'una crisi sistèmica originada per la bombolla immobiliària i que en tot aquest temps l'única resposta de les autoritats ha estat regalar diners als bancs i permetre que fons voltors es facin amb el mercat a preu de saldo, mentre que, ni tan sols en els pitjors moments, s'han aturat els desnonaments.

Les treballadores han de destinar més de la meitat del seu sou a lloguers, hipoteques i serveis bàsics com llum i gas. Aquesta situació és especialment greu en el cas del jovent fent impossible independitzar-se.

La campanya conté unes demandes inicials que són:

- Compliment de la nova llei de regulació del Lloguers, exigint la posada en marxa de mecanismes per tal d’assegurar aquest compliment i assessorar a les persones llogateres, desobeint si cal el Tribunal constitucional, que un cop més posa pals a les rodes pel que fa a les lleis socials.

- Compliment de les lleis de pobresa energètica 24/2015 i 4/2016 (que es la que la va substituir el tribunal constitucional ) per part de l’Ajuntament de Tarragona per erradicar la pobresa energètica.

- Expropiació de pisos de bancs rescatats amb diners públics.

- Expropiació de pisos de fons voltors.

- Disposar d’un parc d’habitatge públic. - Posar sobre la taula el debat sobre l’okupació des d’una perspectiva no criminalitzadora i que respecti els drets fonamentals. Durant tot l’any 2021, volen organitzar diferents tipus d’actes, naturalment, sempre depenent de l’evolució de la pandèmia. Aquests actes consistiran en formacions, xerrades i jornades de debat per a que la gent prengui consciència de la problemàtica i trobar i possibles sortides o alternatives habitacionals.

- Control públic d’empreses proveïdores de serveis essencials.