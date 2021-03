ensenyament

La Plataforma d'Interines de Catalunya seguixen lluitant perquè cap companya es quedi al carrer

Convoquen una concentració demà a les 10h al Departament d’Educació, a Via Augusta 202, de Barcelona. Junt amb la Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya, USTEC·STEs i la Intersindical-CS amb el suport de l’aFFaC. Fem una crida a mestres, famílies, a la comunitat educativa i a interins i interines de les diferents administracions públiques a donar suport a aquesta convocatòria.

Les Plataforma d'Interines de Catalunya (TEEI) treballeen a les aules de P3 de les escoles públiques de Catalunya amb places d’interinatge des del curs 2004-05. Durant aquests 16 anys no s’ha fet res per la nostra consolidació com a treballadores, contradient l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Ara, un procés selectiu en forma de concurs-oposició eliminatori, que arriba molt tard, ens pot condemnar a la precarietat i a l’atur. Exigim la paralització d’aquests acomiadaments encoberts i que el Departament d’Educació negociï un acord per garantir la nostra estabilitat, ja que hem demostrat amb escreix la nostra vàlua i professionalitat.

A més, les 376 places PESCO convocades en aquestes oposicions són molt inferiors a la necessitat estructural del sistema educatiu. Actualment som 904 TEEI treballant per al Departament d'Educació, però per cobrir totes les aules de P3 calen, com a mínim, 1.250 TEEI.

Hem manifestat en reiterades ocasions al Departament el nostre desacord amb aquest fals procés d'estabilització, però ha fet cas omís i segueix amb la convocatòria, posant en risc a tot el personal TEEI de les escoles públiques catalanes. Aquesta decisió contradiu la Directiva Europea 1999/70/CE i la sentència del TJUE del 19 de Març. En què es deixa ben clar que qualsevol abús en la contractació temporal successiva ha de ser sancionat perquè aquesta no es torni a produir.

Estem lluitant contra aquesta injustícia a través de diferents vies:

La primera, constituint-nos com Plataforma amb el suport de CGT Ensenyament, per fer valdre els nostres drets laborals i presentar recurs en contra la convocatòria d'oposicions, que ha estat desestimada per part del Departament d’Educació i elevada al Contenciós.

La segona, mantenint reunions amb el Departament, i amb sindicats majoritaris que crèiem que ens representaven, però desgraciadament no van ser gens fructuoses.

La tercera amb reunions amb els diferents Grups Parlamentaris, les quals han contribuït al fet que l’actual acord de govern entre ERC i la CUP, contempli de nou la Proposició de Llei de l’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic català, i concretament la consolidació de les TEEI. Continuarem les reunions per conèixer la concreció d’aquest apartat de l'acord.

I finalment les més reivindicatives de totes, en forma de concentracions a Barcelona, Lleida, Manresa i Tarragona, i la primera vaga del personal TEEI de Catalunya, que vam convocar junt amb CGT Ensenyament el 26 de febrer.

La via judicial contra l’abús de temporalitat segueix amb més de 200 denúncies, amb l’objectiu que es reconegui l'abús de temporalitat que les TEEI hem patit tots aquests anys. Així com les conseqüències que es deriven de la incertesa provocada per la inestabilitat laboral.

Per tot això, les TEEI seguim lluitant! Perquè diem PROU a l’abús que l’administració pública està cometent amb nosaltres. No només en l’àmbit contractual, sinó en la manca de reconeixement de les TEEI en el claustre de les escoles per part del Departament d'Educació. Nosaltres també eduquem els infants, les TEEI no som Personal d’Administració i Serveis, som Personal d’Atenció Educativa! I com a tal, ens mereixem el reconeixement que tant ens hem guanyat durant tots aquests anys!

Som membres actius d’una comunitat educativa que aposta per la inclusió de tots els infants, però que en canvi discrimina a les treballadores i treballadors públics. Cal eixamplar la visió i valorar el personal que fa que l’engranatge escolar segueixi dia a dia sense deixar cap alumne enrere.