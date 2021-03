Medi ambient

La Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda anuncien mobilitzacions

La Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda ha anunciat que preparen accions reivindicatives com ara manifestacions o la penjada de pancartes, que acabaran de concretar divendres en l'assemblea que farà la plataforma. Es tracta d'intentar evitar que el projecte acabi tirant endavant, davant els efectes que pot comportar per a la salut dels veïns de l'entorn

A més a més, ha informat que es presentarà un recurs de reposició contra l'atorgament de l'autorització ambiental al projecte de Nova Tracjusa per part de la Ponència Ambiental, que depèn de Territori i Sostenibilitat.

El projecte de Nova Tracjusa preveu substituir el gas natural que actualment utilitza la planta de tractament de purins Tracjusa de Juneda com a combustible per assecar dejeccions ramaderes pel gas que s'obtindria de la gasificació de CDR, residus preparats mitjançant un processament mecànics per poder ser cremats en indústries. El projecte el promou la Cooperativa Gestió Agroramadera de Ponent (GAP), que agrupa més d'un centenar de ramaders de les Garrigues i comarques properes.

El projecte preveu tractar 45.000 tones de residus anuals, 20.000 procedents dels abocadors comarcals de les Garrigues i del Pla d'Urgell, mentre que les 25.000 restants provindran d'Ecoparcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en forma de CDR. Per això, des de la plataforma, també demanen als consells de les Garrigues i Pla d'Urgell que renunciïn a portar residus d'aquestes comarques a Nova Tracjusa.