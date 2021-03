Vacunes COVID-19

La Iniciativa Ciutadana Europea per a la supressió de les patents assoleix les primeres 100.000 signatures

La Iniciativa Ciudadana Europea ‘Right to Cure’, una coalició de més de 200 organitzacions europees de la societat civil de 14 països europeus, ha assolit avui les primeres 100.000 firmes.

L’objectiu de la iniciativa és impulsar una proposta legislativa per instar a la Comissió Europea a que els productors de vacunes, com Pfizer / BioNTech, AstraZeneca i Moderna, comparteixin els coneixements i la tecnologia de les vacunes, renunciin a les patents de manera temporal i permeti una producció de les vacunes a nivell mundial que assegura un accés universal. Per a això, la coalició necessita recollir un milió de signatures.

Compartir la tecnologia eliminaria un obstacle per a l’augment de la producció actualment endarrerida i la igualtat d’accés a les vacunes per a totes les persones, en tot el món. D’ aquesta forma s’acceleraria la vacunació mundial evitant l’aparició de variants més agressives i letals. A nivell mundial, les dades d’UNICEF citades per Oxfam suggereixen que només el 43% de la capacitat de producció de vacunes COVID-19 declarada s’està utilitzant actualment per a les vacunes aprovades.

El subministrament de vacunes segures i eficaces per a tots s’està racionant artificialment a causa de la protecció dels drets exclusius i els monopolis de les corporacions farmacèutiques, tal com ha demostrat l’Aliança Popular per a les Vacunes (People ‘s Vaccine Alliance) https://oxfamapps.org/media/press_release/monopolies-causing-artificial-rationing-in-covid-19-crisis-as-3-biggest-global-vaccine-giants-sit-on-sidelines/

En el passat, els drets de propietat intel·lectual s’han suspès per fer front a grans crisis sanitàries. Jonas Salk, l’inventor de la vacuna contra la poliomielitis, va permetre la seva sortida a l’mercat sense patent. Durant la crisi de VIH, milions de persones van morir perquè no es podien permetre el tractament i la protecció. Després d’una batalla d’una dècada, les empreses farmacèutiques es van veure obligades a permetre excepcions a les patents. El món no es pot permetre esperar tant.

Tot i que la investigació i el desenvolupament de vacunes i tractaments s’han finançat en gran part amb diners públics, les empreses han obtingut les patents i el monopoli d’explotació per 20 anys. Aquesta posició de monopoli garanteix beneficis abusius enmig d’una pandèmia a costa de vides humanes.

Des de la Iniciativa Ciutadana Europea “Right2Cure” es recorda que: “Les inversions públiques han de produir béns públics que beneficiïn a tots, no generar beneficis per als alts executius, accionistes i especuladors. La Comissió Europea ha de suspendre l’actual sistema de patents, els monopolis i el secretisme per oferir unes vacunes accessibles a tothom. amb la nostra Iniciativa Ciutadana Europea, tenim el poder de obligar-los a fer-ho. Així mateix amb l’objectiu d’immunitzar la major quantitat de persones exigim a la UE que no limitin l’administració de vacunes a cap de les ja existents i que hagin superat els controls de la mateixa Unió i de l’OMS “.