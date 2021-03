#DinersAlCarrer

La CUP la Selva del Camp inicia el punt de servei gratuït d'assessorament energètic

El passat divendres 26 de febrer a Santa Llúcia es va fer la xerrada informativa per explicar en què consisteix l’assessorament i ja està disponible al canal de Youtube de la candidatura Cup la Selva del Camp.

Aquest dimarts ja s’han fet els primers serveis, que es realitzaran tots els dimarts en franges de matí i tarda fins al 18 de maig. Encara es pot demanar cita a través del número 686335609 o el correu assessoramentenergeticcupselva@gmail.com

La Cooperativa Enrenou és l’encarregada de fer aquest assessorament individualitzat. A grans trets, consisteix en revisar la contractació de les factures i resolució de dubtes, explicar els ajuts disponibles i la concreció de mesures per disminuir el consum i costos. Les usuàries disposaran d’un informe final personalitzat a cada circumstància.

La CUP considera que és una incitava necessària davant els abusos de les empreses energètiques. Tot i això, reconeixen que no és suficient i que cal avançar cap a la sobirania energètica per garantir que allò imprescindible per viure, estigui a l’abast de tothom.

Així mateix, reivindiquen que aquesta proposta l’hauria de realitzar l’ajuntament, que disposa de més recursos i que a més, tindria la capacitat de vincular-se com una eina més per serveis socials.