La CUP dóna suport a la vaga convocada per la Mesa Sindical Sanitària

La CUP mostra tot el suport a la convocatòria de vaga de la Mesa Sindical Sanitària (formada pels sindicats USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC/CTS/IAC, PSI LLUITEM, COS, CGT) i a les aturades indefinides, així com a totes les seves reivindicacions que han expressat en diferents concentracions al llarg de la pandèmia per part dels sindicats convocants i de col·lectius com Sanitàries En Lluita. Cal remarcar que participen en aquesta jornada de lluita treballadors i treballadores del sector sanitari, de serveis assistencials i d’empreses sanitàries públiques i privades de Catalunya.



La CUP vol seguir denunciant la manca de recursos, la precarietat creixent entre les professionals i el patiment de les usuàries, situació que s’ha vist agreujada per la crisi d’emergència sanitària actual, i evidenciar que només amb un canvi integral de model sanitari i dels serveis assistencials podrem resoldre aquesta situació, perquè el problema és el mateix sistema. Per aquest motiu, la CUP manifesta que:



● Els i les treballadores sanitàries i dels serveis assistencials han estat a primera línia durant la pandèmia de la Covid-19 i han hagut de fer front a la situació d’emergència sanitària amb un sistema sanitari desballestat per les retallades dels successius governs de la Generalitat en el sector públic i la manca de control públic de la sanitat privada i concertada.



● El model sanitari ha fet fallida i que urgeix un gir de 180 graus en les polítiques de salut. Per això, la CUP insisteix en l’impuls d’un nou Pacte Nacional de Salut que garanteixi un model de gestió, provisió i titularitat públic, basat en l’Atenció Primària i que aposti per les polítiques preventives centrades en la salut i no en la malaltia.



● Cal la millora de les condicions laborals dels i les treballadores sanitàries i dels serveis assistencials i és necessari l’increment de personal.



● Cal el reconeixement del plus de perillositat i assegurar en tot moment una correcta protecció laboral de les treballadores i els treballadors.



● Cal recuperar el poder adquisitiu i els drets laborals perduts d'ençà les retallades del 2010 i s’ha de fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 segons acord parlamentari del 10/10/2019 i amb data d’efecte el 1/1/2020.



● És necessari un pla d’internalització de serveis bàsics pel correcte funcionament del sistema sanitari com són el d'ambulàncies, SAD, neteja, atenció emergències 061 Contact Center, etc.



● Cal posar fi al sistema de concertació de la sanitat pública, aturar i revertir les externalitzacions i deixar d’utilitzar els recursos públics en benefici de la sanitat privada.



● Mostra el total compromís en la lluita per una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100%.



Finalment, la CUP vol expressar el seu suport a qui està fent sostenible un sistema sanitari al límit. Els anticapitalistes consideren que la lluita en defensa del sistema sanitari ha de ser de totes les treballadores i de les usuàries.